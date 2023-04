Rugby : L'entraîneur du CAP de Périgueux Richard Hill rejoint le club de Floirac

"C'est un nouveau challenge pour moi. Je suis très content à Périgueux mais l'aventure se termine à la fin de la saison. Et c'est un autre projet qui m'intéresse", sourit Richard Hill. Après deux belles saisons à Périgueux, l'entraîneur du CAP partira pour Floirac en juin prochain, où il espère bien faire bénéficier de son expérience. Il entraînera le club girondin pour deux saisons.

ⓘ Publicité

Le britannique cède sa place à Didier Casadeï . Il quitte Périgueux, et Floirac ce n'est pas trop loin. Richard Hill a été contacté par le président de Floirac qui lui a présenté son projet. Il sera accompagné par l'ancien ouvreur capiste Thomas Fontalirant, qui endosse l'uniforme de directeur sportif.

Nationale 2

Le CAP a joué deux fois face à Floirac la saison passée, et deux fois encore cette année. Richard Hill connaît bien le club, ses joueurs, et leur stratégie. "C'est un avantage. Je commence à connaître leurs points forts, et à voir ce qu'il faut améliorer" dit-il.

Surtout, Floirac a selon lui le potentiel pour monter au classement. Alors que Périgueux caracole en tête de sa poule, Floirac est 10ème actuellement. Et Richard Hill veut faire évoluer le club. "A chaque projet dans ma vie, j'ai choisi un club qui veut monter. Floirac peut monter en Nationale 2, et pourquoi pas un peu plus haut", sourit le Britannique.