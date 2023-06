Rugby : l'épopée du Stade Navarrais

"Quand j'y pense, j'ai les poils qui se hérissent, et les larmes qui montent aux yeux". Michel Hargoues, vice-président du Stade Navarrais, se souvient très bien du goût de la victoire. Ancien du club, il était là pour les titres en 1974 et 1976, et la montée des juniors en 2000. "Quand les joueurs arrivent dans le centre de Navarrenx, c'est énorme". Des sensations qu'il espère revivre ce week-end avec le club qui réalise une très belle saison. Trois équipes sont en phase finale. Et ça a bien commencé hier avec les cadets qui ont remporté le challenge Max Brito, 19 à 10 contre Juillac-Objat. Les seniors A et B, ensuite, jouent toutes les deux ce dimanche après-midi à 15 h.

La ferveur monte

L'équipe 1 affronte en quart de finale en Fédérale 3, le Puy-en-Velay. Le match se joue dans le Tarn. La 2, elle, est en finale d'Excellence B contre Puilboreau. La rencontre aura lieu en Gironde. Deux gros matchs en perspective. Et l'ambiance promet d'être belle. C'est un véritable convoi qui se déplace. "Sur la totalité du week-end, il y a neuf bus de supporters, ce qui est énorme, la ferveur monte. Si on en avait eu un autre, il aurait été rempli, sans compter les gens qui vont se déplacer en voiture", explique David Lapeyrade, l'un des deux co-président du Stade Navarrais.

En fin de semaine, le club avait même lancé un appel à contribution sur Facebook, pour trouver des bus. Le week-end dernier, pour la demi-finale de la B contre Séméac, il y avait déjà, "1 200 personnes qui s'étaient déplacées, estime David Lapeyrade, c'est l'équivalent du nombre d'habitants à Navarrenx". Il espère qu'il y en aura autant ce week-end pour les deux équipes.

Accomplissement

Une belle récompense pour les joueurs, même pour les réservistes qui n'ont pas eu la chance d'êtres appelés. "C'est tout un groupe très soudé. Ceux qui ne sont pas pris sont peut-être déçus, mais ils sont toujours là. C'est même le poumon des équipes titulaires", indique l'autre co-président Eric Camousseigt.

Mais c'est aussi un accomplissement pour les bénévoles, "les travailleurs de l'ombre", assure l'ancien joueur du Stade. Entre les bus à louer, les repas à préparer, et les petites surprises à organiser, il y a du boulot, mais ça vaut le coup pour Michel Hargoues : "ces victoires et ces fêtes qu'on peut faire après les matchs, c'est le plus grand merci qu'on peut recevoir. Les gens qui se serrent dans les bras, c'est ça le rugby !"