Rugby : L'équipe de La Rochelle remaniée face à Lyon

Au moins 5 joueurs majeurs du Stade Rochelais ne feront pas le déplacement à Lyon ce week end. A une semaine de la 1/2 de Challenge Cup face à Gloucester, le staff maritime procède à quelques changements pour maintenir quelques cadres frais pour la réception des anglais le 22 Avril.

24ème journée de Top 14 ... Le leader La Rochelle se déplace sur la pelouse de Gerland pour affronter Lyon. Match à 20 heures 45 samedi soir. A une semaine de la réception des anglais de Gloucester à Marcel Deflandre pour une éventuelle qualification en finale de la Challenge Cup, l'équipe rochelaise est quelque peu remaniée. Un turn over attendu pour préserver quelques cadres. Brock James, Victor Vito, Romain Sazy n’apparaissent pas dans le groupe pour ce déplacement, tout comme Jason Eaton et Qovu. Une rotation bienvenue certainement pour des joueurs qui enchainent du temps de jeu dernièrement. On rajoutera en plus l'absence de Levani Botia suspendu pour cette rencontre. Du coup, la surprise du soir si elle est confirmée au coup d'envoi, c'est la présence de Uini Atonio en deuxième ligne. Le pilier international de La Rochelle a déjà joué à ce poste dans le passé, mais c'est une surprise de le voir reculer d'une ligne pour permettre à Qovu et Jason Eaton de se reposer. Uini Atonio se retrouvera aux côtés de Damien Lagrange, devant Pelo, Gau et Kaulashvili seront en première ligne, Gourdon, Tanguy et Amosa en 3ème ligne, Januarie en 1/2 de mêlée, Zack Holmes en 10. Eliott Roudil est à l'aile en 11, Gabriel Lacroix en 14, Kini Murimurivalu et Vincent Rattez au centre, et le jeune et talentueux Arthur Retière à l'arrière. Avec 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le leader rochelais va tenter de poursuivre son incroyable série. Pour se qualifier directement en 1/2 finale à Marseille, les maritimes ont juste besoin de 2 points ... soit face à Lyon, ou Montpellier à Marcel Deflandre à la fin du mois. La saison régulière se terminera à Clermont Ferrand. Si proche d'un titre européen ou d'un bouclier de Brennus, les joueurs de La Rochelle l'avouent, ils seraient déçus de ne pas décrocher quelque chose dans cette saison exceptionnelle, à l'image du 3ème ligne international Kevin Gourdon.