Rugby : l'heure de la reprise a sonné pour le Stade Toulousain

Six semaines plus tard, les revoilà. Auteurs d'un doublé Top 14-Champions Cup historique en fin de saison dernière, les joueurs du Stade Toulousain vont remettre leurs titres en jeu et repartir au combat. La reprise de l'entraînement est prévue pour ce lundi 9 août.

Quatre semaines pour être prêts

Après une saison dorée mais épuisante, le staff toulousain avait décidé d'offrir une vraie coupure à son groupe : six semaines pour vraiment décompresser et permettre également aux étrangers de l'hémisphère sud de profiter de leurs familles. Avec cette reprise tardive, il n'y aura pas trop le temps de traîner au moment de la reprise. Le Stade Toulousain va partir en stage à Font-Romeu puis jouera un seul match amical, le 27 septembre, à Nîmes face à Toulon.

Quelles nouveautés ?

A la reprise, la plupart des visages seront déjà familiers des supporters. Le principal renfort pour la saison à venir se nommant Anthony Jelonch, capitaine du XV de France lors de la tournée en Australie et qui arrive de Castres. Tim Nanai-Williams est également arrivé de Clermont. Enfin, il faudra s'y faire : Jerome Kaino fera désormais partie du staff et n'enfilera plus le maillot rouge et noir. Tous les joueurs ne seront pas là dès lundi, Cheslin Kolbe étant par exemple mobilisé avec les Springboks. Le Stade Toulousain va conserver son ossature, s'appuyer aussi sur les Espoirs également champions de France en titre, pour essayer de rééditer l'exploit de la saison dernière.