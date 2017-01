Rugby : l'ouverture dominicale dans le Top 14 fait aussi débat

Le nouveau président de la fédération française de rugby, Bernard Laporte, est parvenu à un accord avec son homologue de la ligue, Paul Goze, pour décaler, à partir du mois prochain, le match de Top 14 du dimanche après-midi à 17 heures afin de protéger le rugby amateur. Les petits clubs apprécient.

C'était un axe fort de sa campagne. Bernard Laporte souhaitait en effet "sanctuariser" la plage horaire du dimanche après-midi entre 14h30 et 17h30 pour ne pas pénaliser les rencontres amateurs. Un dossier sensible, car la ligue et le diffuseur du Top 14, Canal+, sont liés par un contrat. Vendredi dernier, une réunion de conciliation a toutefois permis de faire une avancée sur ce sujet. Initialement décalé de 16h15 à 16h45, le coup d'envoi du match du dimanche après-midi sera finalement donné à 17 heures à partir du mois prochain.

"Honnêtement, je prèfère jouer le samedi..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Les entraîneurs du Top 14, comme Franck Azéma à l'ASM sont unanimes, "jouer le dimanche à 21 heures ce n'est de toute façon pas ce que je préfère non plus" déclarait le technicien à l'issue du match contre Toulon. Un avis d'ailleurs largement partagé par les joueurs professionnels, dont certains sont aussi impliqués dans les clubs amateurs, comme le demi de mêlée Morgan Parra, au CUC Aubière. "Çà pose problème effectivement, car avec un match diffusé à 16h15, le temps que les amateurs prennent la douche, ils ne pouvaient pas le voir, je préférais nettement le vendredi soir, car dans les petits clubs, ça permettait de manger ensemble devant la télé après l'entrainement, c'était un moment convivial".

Pour les supporters, c'est aussi un vrai casse tête, et parfois un crève coeur. "Le pire, c'est le dimanche à 21 heures" reconnaît Thierry Fraisse, le président de l'interclubs, "On est leader du Top 14, et donc Canal+ nous met en avant et nous fait jouer souvent le dimanche, ce sera le cas trois fois durant ce mois de janvier, dont deux à Bordeaux, ce n'est pas facile d'organiser les déplacements dans ces conditions".

Ecran plat et abonnement à Canal+ pour les clubs amateurs

Mais les plus impactés restent les petits clubs, qui souffrent de la concurrence avec le Top 14 comme en témoigne Murielle Minot, qui vient d'être élue au comité directeur de la fédération sur la liste de Bernard Laporte, et qui est présidente du club de Malintrat en 4ème série. "Déja qu'on a des budgets très serrés, dès qu'un match est diffusé le dimanche après-midi, les gens quittent rapidement le stade, ou ne viennent pas du tout, et on ne fait pas de recettes, c'est très important pour nous, la troisième mi-temps, la buvette, c'est ce qui nous fait vivre".

Afin de trouver un consensus, la fédération a décidé d'offrir aux 1885 clubs amateurs français un écran plat et un abonnement à Canal+ jusqu'en 2023, à la date d'échéance du contrat entre la ligue et le diffuseur. Un investissement de près de trois millions d'euros.