Rugby - L'ouvreur Nicolas Sanchez signe avec le CA Brive

C'est une annonce qui en a étonné plus d'un : le CA Brive a annoncé ce lundi la signature de Nicolas Sanchez jusqu'à la fin de la saison 2022/2023. Le joueur international, âgé de 34 ans, aura pour but de densifier le poste d'ouvreur mais aussi de lui donner de l'expérience. Et puis, sans oublier la situation du club, il s'agit de gagner des matchs pour se maintenir en Top 14.

En Corrèze, Nicolas Sanchez retrouvera trois autres argentins : Axel Muller, mais surtout ses coéquipiers de sélection Lucas Paulos et Rodrigo Bruni. L'ouvreur fait d'ailleurs partie des argentins qui ont réussi à battre les All Blacks en 2020 en inscrivant tous les points de son équipe. Il a également disputé trois Coupes du Monde.

Le club nous fait également savoir que le joueur était présent ce lundi au Stadium pour préparer le déplacement à Pau.