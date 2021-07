Rugby : l'UBB se déplacera chez le promu Biarritz en ouverture de la saison 2021-2022

L'UBB se déplacera chez les cousins du pays basque, à Biarritz, pour la reprise du top 14 le weekend des 4 et 5 septembre. La Ligue Nationale de Rugby vient de dévoiler le calendrier complet de la saison.

La saison régulière de top 14 reprendra le weekend des 4 et 5 septembre 2021

Cette première journée sera par ailleurs marquée par une réédition de la finale 2021 opposant La Rochelle au champion en titre Toulouse. Outre ce duel au sommet, un derby francilien aura lieu entre le Stade français et le Racing 92. Les deux équipes s'étaient affrontées lors des barrages de phase finale le 11 juin.

La phase régulière se terminera lors du week-end des 4-5 juin. La finale est elle programmée le 25 juin. Tradition oblige, deux journées sont programmés au moment des fêtes de fin d'année, le 26 décembre et lors du week-end du 1er et du 2 janvier. Pour Noël, Toulouse - Stade Français sera la principale affiche. Après le Nouvel An, Clermont recevra Toulouse.