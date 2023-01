Rugby : l'UNSS autorise la reprise des compétitions en collège et lycée

Pour le rugby à V sans plaquage et le rugby à XIII, les compétitions sont de nouveau autorisées en collège et lycée.

La pratique du rugby en compétition est de nouveau autorisée dans les collèges et lycées depuis vendredi 6 janvier, mais seulement pour le rugby à V sans plaquage et rugby à XIII (pas le rugby à VII et à X, jugés plus risqués). L'UNSS (l'union nationale du sport scolaire) et la fédération française de rugby l'ont annoncé en fin de journée vendredi. Les compétitions étaient interdites depuis mi-décembre , à la suite d'un dramatique accident lors d'un plaquage. Un lycéen de 17 ans, jouant à Bagnères-de-Bigorre , est devenu tétraplégique après être mal retombé suite à un plaquage.

La décision de suspendre ces compétitions chez les collégiens et les lycéens, prise avant les vacances de Noël, avait été contestée par le Syndicat national d'éducation physique. Le principal syndicat des professeurs d'éducation physique dans l'enseignement secondaire avait adressé une lettre ouverte au président de la République. Les représentants syndicaux dénonçaient une "décision incompréhensible".