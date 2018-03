Dax, France

La vielle dame honorable née en 1904, en même temps que l’omnisport, de la fusion du Stade Dacquois et du Vélo Club, a donc atteint la limite de son possible. Dax rejoindra la saison prochaine des clubs prestigieux ayant eux aussi connu les affres de la relégation, Lourdes, La Voulte, Tarbes, Bourgoin, Albi ou Auch.

L’USD pourtant a longtemps porté beau. D’abord en se faisant une réputation de beau jeu d’attaque , ensuite par le don au quinze de France d’une foultitude d’internationaux hors pair : Bérot, Dourthe père et fils, Bastiat, Lux, Rodriguez, Roumat, Ibañez, le tout premier d’entre eux, Bernard Lavigne en 1920, mais aussi Laurent Rodriguez, Benoit August, Lescarbourra et le plus connu sans doute de tous au regard de son exposition médiatique, Pierre Albaladejo.

C'est un pan de l’Histoire du rugby français qui, sans disparaître, s’efface

Erreurs de gestion, de recrutement, de gouvernance, de choix stratégiques, valses des entraîneurs, l’USD plonge faute de n’avoir pas pris la mesure d’une indispensable modernisation dans les structures, dans les méthodes, dans l’esprit. A croire que le couperet ne tomberait jamais on a tergiversé. De récents projets auraient pu sauver le club, les querelles internes et les intérêts particuliers ont eu raison de ces ultimes espoirs.