Rugby : l'US Dax s'incline à domicile face à Albi, concurrent direct pour les phases finales

Est-ce la fin de l'état de grâce ? L'US Dax chute samedi 11 mars pour la deuxième fois consécutive : défaite au stade Maurice Boyau face à Albi, 6 à 11, pour la 21e journée de nationale de rugby. Un match laborieux, sous la pluie, avec un seul petit essai albigeois au tout début de la rencontre.

ⓘ Publicité

Toujours en tête du classement

Les Dacquois qui ont marché sur l'eau jusqu'à présent et qui restent donc malgré tout premiers du championnat, après un début de saison exceptionnel et 11 victoires consécutives. La défaite de ce samedi face à Albi, 2e au classement de nationale et de ce fait concurrent direct aux phases finales, après la défaite de la semaine précédente à Blagnac, pourrait déstabiliser l'US Dax.

Le prochain match, ce sera dans deux semaines, dimanche 26 mars. L'US Dax jouera à Rennes.