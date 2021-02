Rugby : l'US Dax tient sa revanche face au RC Narbonne (19-13)

L'US Dax renoue avec la victoire, ce samedi 27 février. Les Dacquois se sont imposés 19 - 13 à domicile face au RC Narbonne ; les Narbonnais qui les avaient corrigés à l'aller dans l'Aude (48-10).

Une mi-temps partout

Les Dacquois rentrent très bien dans leur match. Rapidement, ils mènent 11-0 grâce à deux pénalités puis un essai. Malgré deux cartons jaunes et quelques minutes à 13 contre 15, l'US Dax tient bon et gagne parfois même du terrain sur les Narbonnais.

À peine le début de seconde mi-temps sifflé, les Dacquois forcent la défense narbonnaise et marquent un nouvel essai (16-0, 50è). Le reste de la période sera dominé par leurs adversaires mais les Landais parviennent tout de même à inscrire une pénalité (19-10, 65è).

Carton rouge

L'US Dax souffre en fin de match, les fautes se succèdent ; Mattieu Bidau écope d'un second carton jaune (70è) et laisse son équipe jouer à 14 jusqu'à la fin de la rencontre. Dans la foulée, Narbonne revient à six points (19-13, 72è) mais les Dacquois résistent et s'imposent pour la quatrième fois de la saison à domicile.

Narbonne (3ème du championnat) restait sur six victoires d'affilée en Nationale et était invaincu en 2021.