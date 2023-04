Rugby - L'USA Limoges à la recherche de deux entraîneurs pour son équipe 1ère

Un peu plus d'une semaine après le dernier match de la saison pour l'USA Limoges, les deux entraîneurs de l'équipe de fanion, évoluant en Nationale 2 vont quitter le club. Les deux hommes dont les destins sont liés étaient arrivés en Limousin à l'automne 2021.

Ces départs s'expliquent par les fonctions de Stéphane Eymard, entraîneur des trois-quarts à l'USAL. Ce dernier était parallèlement en charge de l'académie de l'ASM Clermont-Auvergne et vient de se voir attribuer un nouveau rôle au sein du staff jaunard. Pour des questions d'emploi du temps et dans une idée de privilégier son nouveau rôle à Clermont, où il réside, Stéphane Eymard ne pourra plus entraîner l'USAL.

Une décision qui provoque également le départ d'Adrien Buononato, entraîneur des avants limougeauds, ancien coach d'Oyonnax, d'Angoulême et ancien adjoint de Gonzalo Quesada au Stade Français. Il "a décidé de ne pas poursuivre le projet sportif pour la prochaine saison sans Stéphane" fait savoir le club dans un communiqué.

Cependant, les deux hommes travaillent actuellement avec la direction "pour assurer la transition et permettre au club de continuer sa structuration". L'USAL qui "travaille activement à trouver de nouveaux entraîneurs".