Rugby : la belle histoire du luzien Iban Hiriart-Urruty, qui signe à Dax en Pro D2

Un bond de deux divisions et les deux pieds dans le rugby professionnel. Ce mardi 22 août, l'US Dax, promu en Pro D2 de rugby, officialise une nouvelle recrue : Iban Hiriart-Urruty, talonneur et capitaine du Saint-Jean-de-Luz Olympique, en Nationale 2. Une pige de six mois en tant que joker médical pour pallier l'absence du talonneur Elvis Lévi. Une belle histoire pour le luzien qui n'a jamais été dans le giron du rugby professionnel.

"Je ne m'y attendais pas du tout"

Lors du match amical Dax - Mont-de-Marsan le 4 août dernier, le talonneur dacquois Elvis Lévi quitte la pelouse, touché au tendon d'Achille. Il ne faudra que quelques jours au club dacquois pour se tourner vers le joueur basque : "le mardi 8 août, je suis chez moi et je reçois un appel de Hervé Durquety, l'entraîneur des avants. Je ne m'y attendais pas du tout" se rappelle Iban Hiriart-Urruty. "Tout ce que je savais, c'est que Dax voulait mon numéro, un ami me l'avait dit." À partir de là, tout s'enchaîne : le talonneur se rend à Dax, où il doit s'entraîner avec le groupe et passer des tests avant que la nouvelle ne soit officielle : l'US Dax a trouvé son remplaçant.

"C'est flatteur, ça fait plaisir, raconte Iban. Le monde professionnel, je ne l'ai jamais connu, ce n'était même pas forcément un objectif, encore moins à 30 ans, parce que j'ai mon équilibre de vie, entre mon boulot et le rugby à côté." Educateur de pelote au sein du comité, il explique que ses employeurs n'ont eu aucun problème à lui accorder un congé sans soldes de six mois pour tenter sa chance à Dax. Côté Saint-Jean-de-Luz Olympique, son club, là aussi tout se passe bien. "J'étais très bien à Saint-Jean-de-Luz donc j'ai tout de suite voulu échanger avec mon président et mon entraîneur. Dax a bien fait les choses, le club les a appelés, puis moi j'ai pu échanger avec eux, et Saint-Jean a été hyper rassurant avec moi. Ils m'ont poussé à fond pour aller tenter l'aventure."

Aujourd'hui talonneur, Iban Hiriart-Urruty a commencé en tant que 3e ligne. © Radio France - Stéphane Garcia

Aventure que ses proches aussi le poussent à vivre : "mes amis sont très heureux pour moi, même fiers. Beaucoup m'ont dit que c'est une récompense et que c'est mérité." Sa famille aussi, même si au début, Iban reconnaît que son entourage était "un peu surpris, [le] sachant très heureux dans sa vie."

Tester ses limites

Place désormais à la Pro D2. Iban n'a pas prévu de déménager pour se rapprocher de Dax, aussi son quotidien va être rythmé par les allers-retours vers la cité thermale. "Je pense avoir un petit peu de retard dans la préparation mais j'espère le rattraper assez vite. Je vais faire le point avec Dax pour voir les axes de travail et puis ça va le faire" se projette le talonneur. "J'essaie de me concentrer pour prendre le maximum et surtout pour essayer de postuler avec un niveau correct." Avec tout de même une date en ligne de mire : le match contre Biarritz, ce 10 novembre*. "C'est le club que j'ai toujours supporté, mes amis et proches m'en ont parlé et veulent venir au stade. J'espère d'abord jouer régulièrement, puis ensuite jouer ce match là, ce serait super."* La rencontre aura lieu lors de la 10ème journée de Pro D2 au stade Aguilera.