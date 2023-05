Rugby : la belle saison des frères Lassalle à l'US Aspoise

L'US Aspoise est en 8e de finale du Challenge de France de Régional 2, "on sent qu'une atmosphère particulière s'est créée autour de l'équipe et du club, ça fait plaisir", confirme Amaury Lassalle. Le club de Bedous affrontera à Aire-sur-l'Adour ce dimanche après midi l'Union Rugby Gascon, entente de Captieux et Grignols. Et les Béarnais ont carrément envie de prolonger l'aventure : "Je ne pensais pas me prendre autant au jeu, rigole Thibault Lassalle, l'ancien pro qui a découvert le rugby amateur cette saison avec ses frangins, j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête, j'y pense toute la semaine !" Des émotions qu'a déjà connu Geoffray, champion de France en 2018 avec l'US Aspoise : "Dans les regards des gens, il y a les souvenirs et aussi une attente, si on pense encore un ou deux tours, la vallée va s'embraser". La preuve, un bus de supporters attendra les Aspois cet après-midi dans les Landes.

Jouer avec ses frères, le rêve

En plus donc de vivre une très belle aventure avec les copains de l'US Aspoise, les frères Lassalle – et fils de Jean – réalisent un rêve, celui d'enfin pouvoir jouer ensemble sous le même maillot : "Je réalise pas trop, j'en ai tellement rêvé", avoue Amaury, le plus jeune, il a dix ans d'écart avec Thibault, le plus âgé. Entre les deux, Geoffray, heureux de voir que l'aventure traîne en longueur : "À un moment dans la saison je me suis dit : « merde, ça passe trop vite, on n'en a pas profité au maximum », mais quand on a vu qu'on pouvait jouer ce Challenge de France, on s'est tous remonté les manches et c'était reparti".

Le rêve a été rendu possible pas le retour au bercail de Thibault, joueur pro jusqu'à la saison dernière, champion de France avec Castres en 2018. Plutôt que d'arrêter net le rugby, il prolonge donc avec ses frères, uniquement pour le plaisir : "Ça me fait vraiment du bien. Il n'y a pas de pression, c'est fini les GPS pour mesurer les données et tout ça, ça me soulait j'en pouvais plus, là c'est vraiment le bonheur de retrouver les copains, j'ai les bons côtés du rugby sans les côtés que je ne supportais plus".

Toute l'expérience du grand frère

"Après une quinzaine d'années au très haut-niveau, on avait peur qu'il ait perdu l'entraînement pour bien lever le coude, mais finalement ça va", plaisante Amaury à propos de l'ainé de la fratrie. À l'aise en 3e mi-temps, mais précieux aussi en match, "je sais très bien que je ne suis pas le joueur que j'ai pu être, mais c'est pas grave, c'est pas mon rôle", tempère Thibault Lassalle dont l'adaptation s'est vite et bien faite quand même. "Il nous a apporté de la sérénité quand même, complète Amaury, 3e ligne qui pousse juste derrière son frère, dans un rôle un peu de papa, avec beaucoup d'expérience, il nous apprend un peu de roublardise, et en touche aussi, on progresse".

Et derrière, en bon trois-quart, Geoffray sait qu'il faut en profiter si ça se passe bien devant : "À Bedous d'habitude, on est toujours des tiges fines, on avance pas trop devant, là pour une fois ils placent la barre haute, alors derrière on est obligé de répondre comme il faut". Recette du succès que les frères Lassalle et l'US Aspoise espère appliquer jusqu'au 25 juin, date programmée de la finale du Challenge de France de Régional 2.