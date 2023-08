Rugby : la bonne copie de la France contre les Fidji (34-17)

Une victoire dans une belle ambiance, pas de (nouveau) blessé et certains remplaçants qui ont montré d’intéressantes qualités. La soirée nantaise du XV de France est plus que satisfaisante dans la longue préparation pour la coupe du monde de rugby. Les Bleus ont bien maîtrisé les Fidji (34-17) pour leur troisième match de préparation au Mondial-2023.

Ce match a mis du temps avant de s’emballer. Les Bleus ont rapidement fait le break grâce au pied précis de Melvyn Jaminet qui a enfilé trois pénalités en moins de 10 minutes. La rencontre s’emballe enfin après la demi-heure de jeu grâce à un premier essai français, signé par le talonneur Peato Mauvaka. Mais les Fidjiens ont immédiatement répliqué en atteignant l’en-but français deux minutes plus tard pour resserrer le score à 16-10. Une nouvelle percée des avants français s’est traduite par un essai du pilier rochelais Uini Atonio juste avant la mi-temps, pour permettre aux Bleus de se donner de l’air (21-10 à la pause).

Au retour des vestiaires, les Fidjiens sont redevenus menaçants en s’offrant un second essai à la 52e, mais une interception pleine d'opportunisme de Sekou Macalou, pour aller aplatir entre les poteaux, a rapidement mis les Bleus à l’abri. Bilan : trois essais et une belle précision au pied de Jaminet (19 points) pour acquérir une victoire assez convaincante contre un solide adversaire. Cette équipe remaniée (les cadres étaient au repos) a fait le travail et va permettre à Fabien Galthié de nourrir sa réflexion en vue de l'annonce ce lundi de la liste des 33 joueurs qui disputeront le Mondial.