Non conservé par la Section Paloise à l'issue de la saison, le pilier Jérémy Hurou est confronté au chômage et à la blessure. Il s'active désormais pour rebondir mais sait que ses espoirs de rugby de haut-niveau se sont sans doute envolés.

Pau, France

Pour pour la dernière de ses six saisons sous le maillot palois, Jérémy Hurou a disputé 130 minutes. Des bouts de matchs, en Top 14 et surtout en Challenge Cup. Alors quand au cœur de l'hiver il est convoqué par Simon Mannix qui lui annonce que son contrat ne sera pas renouvelé, il n'est pas vraiment surpris : "Je m'y attendais, on était quatre piliers gauche, et moi j'étais en fin de contrat, alors je savais que si un devait sauter, c'était moi". Déterminé à prouver sa valeur sur les derniers mois de la saison, il a vu ses ambitions contrariées par la rechute d'une vieille blessure et une mise au repos forcée. Difficile dans ses conditions de trouver un nouveau club.

Pas de piste dans le monde pro

Jérémy Hurou soigne alors tant bien que mal cette déchirure au mollet, mais des examens révèlent une phlébite. C'est ainsi qu'il découvre qu'il n'aura plus l'occasion de porter le maillot de la Section. "Je suis amer surtout contre moi-même. On ne sait jamais comment ça se serait passé sans cette blessure, souffle le Tarbais de 34 ans. Avec la blessure qui traîne, tu ne peux pas te projeter, le temps passe et tu ne sais pas ce qui va arriver. Je savais qu'à un moment le rugby allait s'arrêter mais comme ça, ça fait chier parce que j'en avais encore sous la semelle".

Les mecs vont pas t'acheter pour que tu sirotes des grenadines à l'eau !

Si le constat est sombre, c'est parce qu'aucun club professionnel ne s'est montré intéressé par le profil d'Hurou : "Les mecs forcément ils ne vont pas aller chercher un gars avec une blessure de longue durée. Parce que en tant que joueur tu as quand même un coût... Ils ne vont pas t'acheter pour que tu sirotes des grenadines à l'eau !" La blessure, nouvelle hantise du rugbyman professionnel explique le pilier, dans un milieu qui laisse de moins en moins de temps au temps : "C'est impitoyable, tant que tu es en forme, ça va bien, et dès qu'on te vois un peu moins beau, que tu commences à rendre l'âme, tu ne sers plus à rien... On t'oublie facilement".

Oui ! Ne pas oublier aussi Jérémy Hurou qui nous quitte après avoir disputé près de 100 matchs en six saisons à la Section, même s'il est désormais blessé ? on pourra le remercier lui aussi car il a été précieux lors des saisons de galère en Pro D2 ... — Lecagneux (@Lecagneux) April 30, 2018

Reconversion avec ou sans rugby

Jérémy Hurou essaye donc de tourner la page. "Je pense maintenant vraiment à ma reconversion parce que ça fait 14 ans que je ne fais que du rugby". Avec des bases en électricité, Jérémy Hurou veut s'y remettre sérieusement : "Je vais réapprendre, repartir des bases, pour me relancer dans le circuit". Il est entré en contact avec un ami chargé d'affaires dans une entreprise de la région, mais l'opportunité reste à concrétiser. Et pour le rugby, la suite n'est pas encore écrite : "Si je suis embauché, cela veut dire des semaines pleines. Alors si en plus il y a les entraînements, les week-ends où je ne verrai pas mes petits et ma femme... ça me parait compliqué. Je ne suis pas une machine est je pense que si je dois tout faire à la fois, je vais rapidement exploser. Pour l'instant tout est en suspend, j'attends de voir comment cela va évoluer".

Au-delà du cas de Jérémy Hurou, plus d'une quarantaine de rugbymen n'ont pas retrouvé de club professionnel. Parmi eux d'anciens Palois comme Pablo Huete ou Karim Bougherara. Le syndicat des joueurs Provale organise chaque année des stages pour les joueurs chômeurs et les accompagnent aussi dans des projets personnels ou de reconversion. Les joueurs chômeurs ont jusqu'au 31 août pour tenter de trouver un club en Top 14 ou en Pro D2.