Rugby : La commission de discipline de la FFR a rendu sa décision après les incidents entre Mussidan et Royan-Saujon

La commission de discipline de la Fédération Française de Rugby a rendu sa décision après la bagarre qui avait éclaté le 28 octobre entre les deux équipes de Mussidan et Royan-Saujon. Le club charentais-maritime a écopé ce lundi d'une amende et le club de Dordogne lui d'un avertissement.

Nouvelle-Aquitaine, France

Un mois et demi après la bagarre entre les clubs de rugby de Mussidan et de Royan-Saujon, la commission de discipline de la FFR (Fédération Française de Rugby) a statué. Le 28 octobre dernier, une violente bagarre générale avait éclaté à Saujon à la fin du match du championnat de Fédérale 3. Plusieurs joueurs mussidanais avaient été sérieusement blessés lors de cette bagarre. Si le club de Royan-Saujon est à l'origine des incidents, les deux clubs sont en cause. Ils ont donc tous deux été convoqués ce lundi devant la commission de discipline pour s'expliquer sur ces incidents.

Le résultat de la commission de discipline est tombé ce lundi. Le Racing Club Mussidanais a reçu un avertissement tandis que le club de Royan-Saujon a écopé d'une amende de 750 euros et de deux matches à terrain suspendu, dont un avec sursis. Le prochain match à domicile des Charentais-Maritimes ne pourra donc pas être joué sur sa propre pelouse, où se sont déroulés les faits.