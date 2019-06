Rugby : "la coupe du monde au Japon sera difficile" dit Alain Doucet

Occitanie, France

le patron de la ligue Occitanie de rugby, Alain Doucet, est un partisan de Bernard Laporte, le président de la fédération française de rugby.

C'est donc fort logiquement qu'il en a défendu le bilan ce lundi matin sur l'antenne de France Bleu Occitanie dénonçant au passage la tribune publiée la veille dans le JDD par Jean Claude Skréla, Serge Blanco et Fabien Pelous,"les constats sont faciles, les solutions sont plus difficiles". Alain Doucet qui veut revoir "de A à Z les relations avec le monde scolaire" et qui pense que "la coupe du monde au Japon sera difficile".

Alain Doucet invité de France Bleu Occitanie