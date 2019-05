Rugby : la Coupe du monde s'éloigne pour le joueur berrichon Paul Jedrasiak

Châteauroux, France

C'est forcément une déception pour Paul Jedrasiak. Le Berrichon qui a fait ses classes au Rugby Athlétique Club Castelroussin (RACC) ne fait pas partie de la liste des 65 joueurs présélectionnés par Jacques Brunel pour disputer la Coupe du monde de rugby avec le XV de France. La liste a été dévoilée par nos confrères du Midi Olympique. La sélection se déroulera du 20 septembre au 2 novembre au Japon.

La liste définitive le 18 juin !

Le deuxième ligne compte 10 sélections avec les Bleus. Le joueur de Clermont n'avait déjà pas été convoqué pour le dernier Tournoi des VI Nations. "J'ai l'impression que c'est mal engagé pour la Coupe du monde", constate Paul Jedrasiak, au micro de nos confrères de France Bleu Pays d'Auvergne. "Il y a forcément de la déception parce que j'ai envie de jouer pour mon pays. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a forcément de la déception parce que j'ai envie de jouer pour mon pays. Mais ce n'est pas une fin en soi", poursuit le deuxième ligne clermontois.

D'autant que rien n'est perdu. Il ne s'agit que d'une liste de joueurs présélectionnés. La liste officielle des 37 joueurs retenus (31 + 6 réservistes) sera dévoilée plus tard, le 18 juin. Il reste donc du temps pour faire changer d'avis le sélectionneur Jacques Brunel.

Ça reste dans un coin de ma tête. Il faudra que je sois très fort avec mon club et le reste suivra", Paul Jedrasiak

En attendant, le rugbymen berrichon va pouvoir évacuer la déception avec la fin de saison dantesque qui l'attend. Il vient de remporter la Challenge Cup avec Clermont. Et il est en lice pour remporter le Top 14. "Il faut que je m'entraîne, que je reste performant et on verra bien. _Je me focalise sur mon club et cette belle opportunité de gagner le Top 14_", conclut Paul Jedrasiak.