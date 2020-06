Rugby : la fin de la saison de Top 14 et Pro D2 officiellement validée

Le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a validé ce mardi la fin officielle de la saison 2019-2020 de Top 14 et Pro D2. Mais aucune décision n'a été prise concernant les places en Coupe d'Europe et la mise en place du championnat National.

C'est désormais officiel : la fin de la saison 2019-2020 de Top 14 et Pro D2 a été validée ce mardi par le comité directeur de la Ligue nationale de rugby. Les saisons des deux premières divisions étaient gelées depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19.

"Le classement du Top 14 est arrêté et homologué à l'issue de la 17e journée, le classement de la Pro D2 est arrêté et homologué à l'issue de la 23e journée après prise en compte des trois matches en retard (US Montalbanaise / Provence Rugby, US Carcassonnaise / Valence Romans Drôme Rugby, SA XV Charente Rugby / USON Nevers) selon le système de péréquation prévu dans les règlements généraux de la FFR" écrit la LNR dans un communiqué.

"Cette résolution sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale de la LNR qui se réunira en session exceptionnelle le 11 juin, et au Comité Directeur de la FFR." ajoute la LNR.

Pour rappel, un accord avait été trouvé fin avril concernant la fin de la saison des deux premières divisions.

Aucun champion en Top 14

L'Union Bordeaux-Bègles termine donc bien cette saison à la première place du classement de Top 14. En Pro D2, c'est Colomiers Rugby. Mais aucun de ces clubs n'aura le titre de champion. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'aucun champion n'est sacré en Top 14.

Aucune montée ni descente n'aura également lieu entre le Top 14, la Pro D2 et la Fédérale 1. Le Championnat de France de rugby à XV reprendra donc avec la première journée de la saison 2020-2021, prévue le 4 septembre.

Le classement définitif du TOP 14 - LNR

Le classement définitif en PRO D2 - LNR

Les places en Coupe d'Europe attendront

Le comité directeur a également évoqué le nombre de places en Coupe d'Europe pour les clubs du Top 14, mais en temporisant. "La Ligue Nationale de Rugby statuera sur les règles de qualification des clubs français à la Champions Cup lorsque l'EPCR aura confirmé le format de compétition applicable en 2020-2021 dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire", explique la Ligue nationale de rugby.

Les instances françaises réclament huit billets, contre six habituellement. L'EPCR, l'instance organisatrice des tournois continentaux, avait confirmé mi-mai être en train d'étudier une refonte de la Coupe d'Europe, avec une hypothèse à 24 clubs, dont huit français.

Si c'est le cas, les six premiers clubs (Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92, Toulon, La Rochelle et Clermont) seraient donc rejoints par Toulouse et Montpellier respectivement 7e et 8e. Car ces deux derniers clubs ont fourni bon nombre d'internationaux au XV de France entre la Coupe du monde 2019 et le dernier Tournoi des six nations.

Pas de décision pour le championnat National

Quant à la création d'un championnat National, troisième division voulue par le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, la Ligue nationale de rugby indique que "le travail de la cellule de pilotage à laquelle participent les représentants de la LNR se poursuit". Cette "Pro D3" permettrait aux clubs de se préparer à une accession au sein du monde professionnel.

Par ailleurs, le comité directeur a également acté la création d'un dispositif permettant de favoriser le retour à l'emploi des joueurs sans contrat pour la saison 2020-2021 à la clôture de la période des mutations, programmée le 15 juillet 2020.

Accord entre Canal+ et la LNR

Après cette annonce, la Ligue nationale de rugby indique avoir "trouvé un accord partenarial" avec Canal+, diffuseur du Top 14 et de la Pro D2.

"Les deux partenaires ont pris acte de la fin de la saison 2019/2020 et sont convenus du versement d'une somme forfaitaire et définitive par le groupe Canal+ pour cette saison 2019/2020 avec des contreparties concédées par la LNR à ce dernier sur la durée du contrat", explique l'instance dirigeante. D'après l'AFP, Canal + devrait s'acquitter de sa dernière redevance, d'environ 15 millions.