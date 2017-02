Rugby : la France affronte l'Angleterre en ouverture du Tournoi des 6 Nations

Le XV de France de rugby se frotte à l'Angleterre samedi (17h50 françaises) à Twickenham, en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ne se sont plus imposés depuis 2007 en Angleterre.

Après le fiasco de la Coupe du monde 2015, après la défaite logique mais douloureuse contre les Blacks, l'équipe de France de rugby va tenter samedi de relever la tête en ouverture du prestigieux Tournoi des Six Nations. Un défi qui relèverait de l'exploit, puisque les Bleus affronteront l'Angleterre à Twickenham. Coup d'envoi samedi, 17h50 heure française.

La Rose du moment est éclatante

Si la France patine depuis le début de l'ère Guy Novès, le XV de la Rose a lui retrouvé tout son éclat depuis, justement, la déroute du Mondial à domicile. Il a aligné treize victoires de suite pour se hisser au deuxième rang mondial. Guy Novès espère humblement "voir notre équipe de France rivaliser, comme elle a su le faire face à l'Australie ou la Nouvelle-Zélande". "À partir de là on confirmera que notre équipe se rapproche des meilleurs et on pourra commencer à croire en l'avenir", a-t-il ajouté.

Ce "crunch" est très attendu par les supporters français, même les plus éloignés de la pelouse... France 2, qui retransmet le match, s'est offert pour l'occasion un message de soutien de l'astronaute Thomas Pesquet depuis la station spatiale internationale :

Ne pas fermer le jeu

Le deuxième ligne Yoann Maestri s'est montré moins patient, clamant cette semaine qu'il fallait désormais des "résultats". Les Bleus ne se sont plus imposés depuis août 2007 (février 2005 dans le Tournoi) en Angleterre. Cela ressemblerait donc à un exploit samedi. Pour l'entrevoir, Guy Novès privé de son leader d'attaque Wesley Fofana n'a "pas l'intention de fermer le jeu" et a donc aligné des demis amateurs d'espaces, Camille Lopez et Baptiste Serin. Eddie Jones, qui en 2017 n'a perdu son goût du bon mot, a ainsi prévenu que samedi, ce "crunch" ce serait "la guerre".