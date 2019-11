Rugby : la France croquée par l'Angleterre au stade Marcel-Michelin

Pour le premier match de leur tournée d'automne, le XV de France féminin a montré de l'envie, mais a été plombée par son déchet technique, et s'est incliné, en terre auvergnate (10-20), face à des Anglaises hyper efficaces.

Clermont-Ferrand, France

Quand la meilleure joueuse du monde 2018, l'Auvergnate Jessy Trémoulière, a manqué une pénalité très facile, à quelques mètres, face aux poteaux, on aurait dû y voir un signe de l'après-midi compliquée des Bleues.

Car malgré un public acquis à leur cause, malgré leur envie et leur "détermination", comme l'a confié la capitaine Gaëlle Hermet après le match, les Françaises n'ont jamais pu vraiment concrétiser leurs temps forts. Et elles se sont faites punir par deux essais d'Hunter, en fin de première mi-temps (33e, 38e), transformés par la meilleure joueuse du monde 2019, Emily Scarratt.

Menées 17 à 3 à la mi-temps, les Françaises ne concéderont ensuite, en seconde période, que 3 points, sur une pénalité de Scarratt, là aussi. Malheureusement, si elles ont pu réduire la marque par Boudaud (64e), elles ont, globalement, bien été contenues par le pack anglais.

Trop imprécises, trop brouillonnes, elles pourront regretter ce déchet technique qui les a plombées tout le match. Autant de petites choses à régler avant la revanche face à ces mêmes Anglaises, samedi prochain, de l'autre côté de la Manche cette fois. Histoire de bâtir une histoire qui, l'espèrent-elles, les enverront sur le toit du monde, en Nouvelle-Zélande, en 2021.

Une belle ambiance au stade Marcel-Michelin

Pour la première du XV de France féminin à Clermont-Ferrand, l'enceinte habituellement dévolue à l'ASM s'est bien remplie : 13706 personnes y ont pris place. Le public, chauffé à blanc, a encouragé ses joueuses jusqu'au bout, et les a acclamées lors de leur tour d'honneur, malgré la défaite.

Les Bleues ont joué devant des travées pleines. © Radio France - Léo Corcos

Les drapeaux étaient de sortie, évidemment, pour encourager les Bleues. © Radio France - Léo Corcos

Les réactions françaises

Les regrets de la capitaine Gaëlle Hermet après le match Copier

Frustration chez la manager Annick Hayraud. Copier