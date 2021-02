Rugby : le Tournoi des six Nations débutera bien le 6 février, confirme la ministre Roxana Maracineanu

La France affrontera bien l'Italie à Rome samedi 6 février en ouverture du Tournoi des six nations, a confirmé la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu mardi matin sur France 2. Les joueurs du XV de France sont rassemblés à Nice depuis le 24 janvier, dans une "bulle sanitaire", et testés régulièrement afin de s'assurer qu'aucun n'a contracté le Covid-19. Depuis hier, 31 joueurs sont regroupés en attendant le coup d'envoi de la compétition, le maximum prévu par le nouvel accord conclu entre la Fédération (FFR) et la Ligue (LNR).

Le sélectionneur Fabien Galthié avait convoqué 42 joueurs, dont 37 sélectionnables et 5 partenaires d'entraînement, mais le quota a été revu à la baisse pour limiter les va-et-vient entre la bulle niçoise et les clubs. Le talonneur Camille Chat, touché à un mollet, a cédé sa place au Toulousain Peato Mauvaka, et le pilier gauche Thierry Paiva, forfait lui aussi, a été remplacé par Jean-Baptiste Gros. Trois autres joueurs ont retrouvé les Bleus lundi. Il s'agit du N.8 titulaire Gregory Alldritt, qui avait manqué le début de la préparation pour subir une arthroscopie d'un genou, ainsi que le demi de mêlée Baptiste Couilloud et le deuxième ligne Killian Geraci.