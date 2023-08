Rugby : la France s’impose au finish contre l’Écosse (30-27)

Un vrai match de préparation avec un adversaire coriace à souhait hier soir pour l’équipe de France de rugby. Les Bleus ont souffert mais ils ont réussi à s’imposer au bout du suspense contre l’Écosse (30-27), pour s’épargner un double échec face à ce XV du Chardon qui s’était imposé face aux Bleus (25-21) il y a une semaine à Murrayfield.

Chacun ses temps forts

Les Bleus ont d’abord été cueillis à froid par des Écossais auteurs d’un essai dès la 5e minute par l’ailier Kyle Steyn. Les hommes de Fabien Galthié ont encaissé avant d’enchaîner en inscrivant trois essais par l'ouvreur Romain Ntamack (32e), l'ailier Damian Penaud (42e) et le troisième ligne Charles Ollivon (44e). Un temps fort français suivi d’une réplique écossaise en trois actes avec les essais de Duhan van der Merwe (63e), Rory Darge (69e) et Kyle Steyn (73e). Le match au destin indécis a fini par basculer en faveur du XV de France grâce à une pénalité de l'arrière Thomas Ramos (78e).

“Il faut monter en puissance” - Fabien Galthié

"Certains joueurs n'ont pas joué ensemble depuis mars. On est dans un travail physiologique qui n'est pas destiné à 'performer' aujourd'hui. Ce sont des conditions à prendre en compte: l'Ecosse a un mois et demi de préparation d'avance sur nous, ça compte. Il nous reste environ quatre semaines pour nous préparer, il faut monter en puissance. Sur le contenu du rugby, ça nous a permis de voir ce qu'on était capable de faire ou nos incapacités offensives et défensives. Avec la fatigue, on a été en difficulté, avec le ballon, sans le ballon. On a des temps forts qui nous permettent de scorer et de gagner le match. On trouve des moments qu'on recherche, d'autres où on est dépassés. C'était un match d'entraînement parfait: ils nous ont imposé beaucoup de rythme et d'intensité."

Prochain match samedi prochain à Nantes contre les Fidji, puis viendra le 21 août le moment de l’annonce de la liste des 33 joueurs retenus pour la coupe du monde. La France jouera le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande.