VIDÉOS - Le XV de France s'incline face à la Nouvelle-Zélande (38-18) pour son premier test match de l'automne

Inexistant en première période, le XV de France s'est incliné face à la Nouvelle-Zélande, double championne du monde, samedi au Stade de France (38-18) pour son premier test match de novembre. Les Bleus vont devoir relever la tête pour la suite de la tournée d'automne.

On a cru à la remontada. En plein marasme sportif à deux ans de la Coupe du monde 2019, diminués par les absences et rajeunis, les hommes de Guy Novès ont perdu face aux All Blacks (38-18) après une première période catastrophique ce samedi soir au Stade de France pour leur premier match d'un périlleux mois de novembre de tournée.

Humilié pendant 40 minutes, le XV de France remporte... la 2e période

Ils ont montré deux visages. Largement distancés à la pause (31-5), les Bleus ont encaissé quatre essais par Dane Coles (9e), Waisake Naholo (23e), Ryan Crotty (37e) et Sam Cane (39e), sauvant simplement l'honneur par un essai de Teddy Thomas (27e).

Mais à la reprise, le XV de France s'est révolté en inscrivant un essai de pénalité (47e) et deux pénalités signées Belleau (31-18). Dans la foulée, Teddy Thomas était à deux doigts de s'offrir un doublé (56e). Mais ce sont bien les All Blacks qui ont inscrit le dernier essai de la partie (78e, 38-18).

Si les Bleus se sont rapprochés des All Blacks en remportant la deuxième période au tableau d'affichage pour sauver les apparences (13-7), ils se sont fait marcher dessus lors des premières quarante minutes. Et le match était plié avant le retour des vestiaires.

Trois victoires pour les trois derniers tests ?

La dernière victoire tricolore face aux All Blacks remonte à juin 2009 (27-22 à Dunedin), et à novembre 2000 sur le sol français (42-33 à Marseille). La France a connu sa pire défaite de l'historie face aux Néo-Zélandais (61-10) à Wellington en 2007 à quelques mois de la Coupe du monde. Un "record" qui a bien failli être effacé ce 11 novembre 2017.

L'objectif fixé par le staff tricolore pour cette série est de trois victoires en quatre matches pour les Bleus de Guy Novès, au bilan famélique de 12 défaites en 19 tests depuis sa prise de fonctions fin 2015. Ils doivent donc désormais battre les double champions du monde en titre mardi à Lyon dans un match entre "équipes réserve", avant de se frotter à l'Afrique du Sud et au Japon.

Les essais et le haka en vidéo

Le traditionnel haka des Néo-Zélandais avant la rencontre sous les sifflets du public du Stade de France.

9e. Aaron Smith ressort le ballon pour l'ouvreur Beauden Barrett qui sert le talonneur Dane Coles à plat sur un pas.

23e. Après une série de mêlées avec introduction néo-zélandaise à cinq mètres de la ligne française, Smith éjecte pour Barrett qui adresse une double passée sautée pour Waisake Naholo. L'ailier marque en coin sans opposition.

27e. Lors de la première réelle incursion française dans les 22 mètres néo-zélandais, la touche est captée par Guilhem Guirado qui combine avec Antoine Dupont. Une série de pick and go permet de créer le surnombre et sur l'aile opposée, Nans Ducuing sert Teddy Thomas qui aplatit de justesse au ras de la ligne de touche.

36e. Après une série de mêlées dans les 22 m français, Barrett sert Sonny Bill Williams côté gauche. Le centre choisit astucieusement un coup de pied rasant pour Ryan Crotty qui marque le troisième essai des All Blacks. Avec cet essai, la Nouvelle-Zélande est devenu la première nation à franchir la barre des 2.000 essais.

39e. Après un en-avant de Ducuing, les Blacks profitent d'un ballon de récupération. Rieko Ioane fait l'effort sur son aile gauche et remet à l'intérieur à l'arrière Damian McKenzie qui transmet au flanker Sam Cane, auteur du quatrième essai de son équipe.

Ca va trop vite ! Beaucoup trop vite et Sam Cane vient punir les Bleus avant la pause ! 😖😖 #rugby#FRANZpic.twitter.com/tYp0LMlJj3 — francetvsport (@francetvsport) November 11, 2017

Les XV de départ

France : Ducuing - Thomas, Doumayrou, Bastareaud, Huget - (o) Belleau, (m) Dupont - Gourdon, Picamoles, Cancoriet - Gabrillagues, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Ducuing - Thomas, Doumayrou, Bastareaud, Huget - (o) Belleau, (m) Dupont - Gourdon, Picamoles, Cancoriet - Gabrillagues, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Poirot Nouvelle-Zélande : McKenzie - Naholo, Crotty, S.B. Williams, Ioane - (o) B. Barrett, (m) A. Smith - Cane, Read (cap), Fifita - S. Whitelock, Romano - N. Laulala, Coles, Hames