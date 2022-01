Les mois de février et de mars sont traditionnellement des mois sans internationaux pour les clubs de rugby. A Brive, le coach Jeremy Davidson devra se passer de cinq Géorgiens, sélectionnés par la Fédération de leur pays pour disputer le Tournoi des Six Nations "B".

Rugby - La Géorgie fait appel à cinq Brivistes pour le Tournoi des Six Nations "B"

C'est une nouvelle preuve de confiance pour le club des cinq. Luka Japaridze, Vano Karkadze, Otar Giorgadze, Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzhandadze ont été appelé par leur sélectionne Levan Maisashvili pour participer au Tournoi des Six Nations "B", anciennement Rugby Europe Championship.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un ticket direct pour la Coupe du Monde 2023 en jeu

Cette compétition est très importante pour les géorgiens, puisqu'ils peuvent obtenir leur billet direct pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en France. Pour cela, ils doivent finir dans les premières places de leur groupe. Les deux tickets seront effectivement donnés aux équipes qui finiront première ou deuxième sur les championnats 2021 et 2022 cumulés. L'an dernier, la Géorgie avait fini première du groupe avec 24 points.

Pas de derby pour les cinq géorgiens

Pour tenter de se qualifier, le sélectionneur fait donc appel à sa charnière habituelle Lozhanidze-Abzhandadze, et fait confiance à Luka Japaridze en première ligne. Ces trois-là risquent donc à coup sur de manquer les affrontements de Brive face à Clermont et au Racing. Giorgadze et Karkadze sont aussi dans le groupe.

La Géorgie affrontera le Portugal samedi 6 février (11 heures), les Pays-Bas le samedi 12 février (12h15).