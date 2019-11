Rugby, la guêpe montoise pour terrasser le chameau biterrois.

Département Landes, France

Les montois sortent d’une victoire, la première à l’extérieur cette saison à Aurillac, ils sont 11è, à sept longueurs du dernier qualifiable putatif. Les languedociens sont 8è, trois points de mieux.

Mais les hommes de Davis Aucagne, meneur de troupe pourtant emblématique et prudent, se sont faits fortement secoués à domicile par Angoulême. Cela venant après donc une chute sans bobo dans l’Isère face au boss de la division. Béziers sort certes d’une défaite somme toute logique et honorable à Grenoble, actuel leader mais vient surtout de se faire peur sur son pré de la Méditerranée en venant péniblement à bout d‘Angoulême 15-12. Un match pourtant vécu comme référence par les hommes de « bittère » rassérénés par la volonté de ne pas abandonner leur terre et qui n’ont finalement pas cédé face à des charentais très entreprenant et toujours quatrièmes à l'heure d'aujourd’hui. Et les rouge et bleu qui vont entrer dans Boniface ont bel équipage et effectif large. Avec des joueurs très confirmés. A commencer par le franco- portugais ancien de tyrossais et pilier à la maille Francisco Fernandez. Avec le talon Marco Pinto- Ferrer, ancien de Clermont et Oyonnax. Avec aussi le 2è ligne Joseph Tuineau, né au Fidji, de passeport néo zed, international tongien, 38 ans au crampons, ancien de Montpellier, Lyon , Aix et Dax. Citons encore le centre fidjien Apimeleki Nawakatabu, formé à l’USAP. Et le vieux mais alerte encore Jérome Porical derrière, 34 ans, passé par Lyon, Paris et "perpi". Et attention, il y a un joueur qui fait des merveilles en ce moment à Béziers c’est Jean- Baptiste Barrère. L’ancien palois est en pleine bourre et martyrise toutes les défenses. Béziers du vieux, du neuf, de l'habile, du coquin et du malin mais du solide assurément.

ASBH, la force - ASBH Pro

Pour Patrick Milhet, le coach adjoint du SMR, en charge de la préparation physique, devant Béziers il faudra encore faire appel à la force jeune qui a été plus que probante dans le Cantal. . Les gascons qui vont entrer dans leur cénacle vendredi soir avec envie de faire perdurer les bonnes aptitudes à ne rien laisser à la maison quelque soit les conditions et les oppositions. Mont-de- Marsan, qui, en cas de victoire devant les héraultais conclurait ce bloc de quatre matchs par trois succès. Et qui ensuite après une sortie que l'on prédit périlleuse à Oyonnax bénéficiera jusqu'à la fin mars d'un calendrier plutôt plus favorable à priori.