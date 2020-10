Rugby : la liste des 31 joueurs appelés pour France - Pays de Galles

31 joueurs ont été convoqués ce mercredi par Fabien Galthié le sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Les Bleus, qui n'ont pas joué depuis leur défaite face à l'Ecosse (28-17) il y a sept mois dans le Tournoi des six nations, vont affronter le Pays de Galles en match de préparation le 24 octobre. Le XV de France doit ensuite se mesurer à l'Irlande afin de déterminer qui sera le gagnant de l'édition 2020 des Six nations, la compétition ayant été reportée pour cause de pandémie.

Depuis Marcoussis, Fabien Galthié a présenté les 31 joueurs retenus dont 5 nouveaux parmi lesquels le pilier George-Henri Colombe (Racing 92), le deuxième ligne Killian Geraci (Lyon), le centre Selevasio Tolofua (Toulouse), l'ailier Arthur Retière (La Rochelle) et le centre Olivier Klemenczak (Racing 92).

Quelques absents à signaler dans la liste des élus : Damian Penaud (Clermont), souffrant d'une entorse tibio-fibulaire d'une cheville, et le première ligne Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles) qui a annoncé sa retraite internationale.

Après avoir bouclé les Six nations, la France s'attaquera à l'Autumn Nations Cup, une compétition à huit les équipes des Six nations, ainsi que les Fidji et la Géorgie. Dans le groupe B, les Bleus affronteront l'Ecosse, l'Italie et les Fidji. Dans l'autre poule se retrouvent l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles.