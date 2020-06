Rugby : la LNR entérine les classements mais le Stade Toulousain attendra pour l'Europe

Le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby s'est réuni ce mardi matin pour entériner officiellement la fin des championnats de Pro D2 et de Top 14. Aucun champion ne sera désigné cette saison. Quand aux places européennes et à la création d'un championnat National, la ligue temporise.

Sans surprise, le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby a donc acté ce mardi matin les classements de Top 14 et Pro D2 pour la saison 2019-2020. Ils s'arrêtent respectivement à la 17e et 23e journée. Pour le reste, les clubs professionnels attendent d'en savoir plus sur l'avenir des compétitions européennes et le travail du comité de pilotage autour du projet de championnat National qui s'intercalerait entre Fédérale et Pro D2.

Pas de champions cette saison.

Bordeaux-Bègles aura donc bien terminé cette saison tronquée pour cause de Covid-19 à la première place du Top 14, tout comme Colomiers Rugby, premier en ProD2, mais ni l'un ni l'autre n'auront le titre de champion. Le Stade Toulousain reste donc "propriétaire" du Brennus en Top 14.

Le classement officiel de la saison 2019-2020 de Top 14 - LNR

En Pro D2, par un jeu de péréquation, l'US Montauban a rattrapé son match de retard et termine 13e de la saison.

Le classement final de la saison 2019-2020 de Pro D2 - LNR

La Ligue acte aussi qu'il n'y aura ni montée ni descente dans ses deux championnats.

Les places européennes en attente

Sujet qui intéresse fortement le Stade Toulousain : l'attribution des places européennes reste en stand-by. D'ordinaire les clubs Français disposent de six places, compte tenu de la situation, il est proposé de libérer huit places, ce qui qualifierait les Rouge et noir (7e au classement final). La Ligue a finalement décidé d'attendre que l'instance qui organise les coupes d'Europe, l'EPCR, donne le format de la prochaine saison pour trancher.

"La Ligue Nationale de Rugby statuera sur les règles de qualification des clubs français à la Champions Cup lorsque l'EPCR aura confirmé le format de compétition applicable en 2020-2021 dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire". communiqué LNR

Le nouveau championnat

Reste enfin l'épineuse question de la création d'un championnat intermédiaire entre Fédérale 1 et Pro D2 autrement dit entre monde amateur et monde professionnel. Ce championnat à 12 clubs proposé par la Fédération Française de Rugby et son président Bernard Laporte serait une façon de faire monter Massy et SC Albi à un étage supérieur. Le communiqué de la LNR nous dit ceci : "Le Comité Directeur a fait le point sur la création par la FFR d'une compétition fédérale intermédiaire entre la PRO D2 et la Fédérale 1, permettant aux clubs de se préparer, sur le plan sportif et structurel, à une accession au sein du secteur professionnel. _Le travail de la cellule de pilotage à laquelle participent les représentants de la LNR se poursuit_."

Faut-il y voir une porte entre ouverte après des semaines de refus et le plaidoyer de Frédéric Michalak hier sur les réseaux sociaux ?