Rugby, la mort de Nicolas Chauvin appelle à une refonte du jeu

Mont-de-Marsan, France

Deux décès dans le rugby français en quatre mois. D’abord en aout Louis Fajfrowski, ailier d’Aurillac de 21 ans, suite à un plaquage. Nouveau mort, Nicolas Chauvin, 3è ligne espoir du Stade Français décédé mercredi suite à un double plaquage subi le weekend dernier lors d’un match face à Bordeaux Bègles. Dans les deux cas la violence des affrontements du jeu et les chocs sont mis en cause. Le rugby moderne génère de plus en plus d’accidents graves. Mais les autorités concernées, pour l’heure, ne bougent pas. Gérard Morincomme a été joueur, il est médecin du Stade Montois depuis des années. En dépit des mises en garde régulières effectuées par ses confrères et lui rien ne progresse. Et Gérard Morincomme de regretter l'attitude attentiste de la Fédération Française de Rugy et de la Ligue Nationale. "Nous avons régulièrement des réunions pour débattre avec les instances dirigeantes sur la question des blessures et de la protection des joueurs, mais sans que cela n'aboutisse" dénonce le praticien montois. Nicolas Chauvin est mort des suites d'un choc "à la régulière" ,viril mais correct pourtant. Lequel a entraîné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale. Une diminution de l'oxygéation du cerveau directement consécutive au choc. Fin septembre le troisième ligne sud- africain de Brive, Petrus Hauman, avait mis unterme à sa carrière de joueur après avoir subi un énième KO. L'augmentation des temps de jeu, des gabarits, et de la dureté des collisions, tout cela stigmatisé pourtant régulièrement, sont directement liés au durcissement du jeu. Des voix s'élèvent pour revenir à un rugby d'évitement plus que de contact. Tandis que depuis plusieurs années on constate une baisse notoire des licenciés dans le rugby français notamment et surtout dans les jeunes catégories.