Rugby : la Nationale avec l'US Dax

L’US Dax va donc disputer un nouvel exercice. Le championnat Nationale a été porté ce mardi sur les fonts baptismaux de la Fédération Française de Rugby. 14 clubs sont qualifiés, Albi et Tarbes, Cognac, Chambéry et Nice ou Dijon entre autres. Les Dacquois vont donc voir du pays.

Cette formule inédite sera donc le sas entre la Fédérale 1 qui reste telle qu’elle est et la Pro D2 qui ne bouge pas. L’objectif du patron du rugby français, Bernard Laporte, est de permettre à des clubs qui aspirent à la Pro D2 de se constituer, de se densifier sportivement dans une compétition qui sera exigeante : 26 journées en matchs aller-retour, des phases finales avec barrages, demies et finale. Les deux finalistes montent en Pro D2 à condition que leurs budgets et leurs capacités à exister à l’étage du dessus soient validés par les instances de contrôle.

Une division qui sera médiatisée puisqu’un accord a été passé avec la chaîne de la TNT "l’Equipe 21" pour diffusion des matchs. La Nationale qui selon ses créateurs doit également favoriser la promotion des jeunes joueurs issus de la formation française.

Cette Nationale est sensée démarrer le 12-13 septembre jusqu'au 24-25 avril, avec des phases finales en mai et une finale le 29-30 mai.

Les 14 clubs de Nationale