Rugby : la pilier Lise Arricastre annonce la fin de sa carrière internationale

C'est une sacrée page qui se tourne pour Lise Arricastre, la pilier du Lons Section Paloise Rugby Féminin. Elle a annoncé ce mercredi soir sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière internationale. En 13 ans, la Gersoise a cumulé 72 sélections, faisant d'elle l'une des joueuses les plus capées encore en activité. À son palmarès : deux Grand Chelem dans la Tournoi des Six Nations (2014, 2018), et deux participations à la Coupe du monde (2014, 2017), avec à chaque fois une troisième place à la clé.

Des regrets de ne pas avoir pu choisir sa sortie

"Ce maillot, ces sacrifices et cette volonté ont clairement changé ma vie à tout jamais. Apprendre à se surpasser, à vivre en communauté, à accepter nos différences, à s’intégrer, putain j’en suis si fière !!!", écrit Lise Arricastre. À 30 ans, son rêve de disputer un troisième mondial s'envole. Sa dernière sélection remonte au mois d'octobre 2020, depuis, des pépins physiques et des choix du staff l'ont empêché de porter à nouveau le maillot des Bleues. Lors du match du XV de France Féminin au Hameau en novembre 2021, présente en tribunes, elle n'avait pu retenir ses larmes. "Mon seul regret, celui de ne pas vous avoir dit au revoir avec le coq sur le cœur." reconnait la joueuse.