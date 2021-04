Rugby : la presse irlandaise ne sous-estime pas La Rochelle

"Tout le monde est un peu triste de ne pas pouvoir voyager jusqu'à La Rochelle et profiter de la ville !" A Dublin, où il vit sous confinement depuis cinq mois, le journaliste irlandais Ruaidhri O'Connor ronge son frein. Aucun journaliste irlandais accrédité ni aucun supporter irlandais pour le déplacement du Leinster à La Rochelle, dimanche pour une affiche inédite en demi-finale de la Champions Cup (coup d'envoi à 16h, à vivre sur France Bleu). La faute aux conditions sanitaires draconiennes entre les deux pays. L'équipe irlandaise elle-même pourrait être soumise à une quarantaine à son retour.

"On n'est jamais allé au stade Marcel Deflandre" soupire Ruaidhri O'Connor, correspondant rugby pour l'Irish Independant, le journal le plus lu de son pays, et qui a profité de la crise sanitaire pour reprendre des cours de français. C'est donc devant un écran de télé qu'il suivra cette confrontation "entre deux équipes très intéressantes". Pour les Irlandais, La Rochelle, c'est d'abord l'équipe de Ronan O'Gara, le sportif le plus important de son pays dont tous les faits et gestes sont analysés, même depuis sa retraite sportive. Courtisé comme entraîneur par son club de cœur le Munster, son engagement à La Rochelle pour trois ans supplémentaires comme directeur du rugby en remplacement de Jono Gibbes a bien sûr été très commenté.

Résister à la pression

"Le Leinster sait résister à la pression, c'est sans doute une clé du match" analyse Ruaidhri O'Connor. "Ils ont gagné la coupe contre le Racing en 2018 dans un match très serré. Trois ou quatre joueurs ont déjà gagné ce titre européen trois ou quatre fois, déroule le spécialiste de rugby. Mais à l'extérieur, en France, et même s'il n'y a pas de public, ça restera difficile."

Ruaidhri O'Connor ne fait pas dans le chauvisme béat, et même si La Rochelle s'apprête à vivre dimanche sa première demi-finale, le club a des arguments : "vous avez Uini Atonio qui a joué la coupe du monde, Victor Vito, un ancien all-blacks, Will Skelton qui a battu le Leinster il y a deux ans en finale avec les Saracens... Grégory alldritt est génial, Kerr-barlow est un ancien vainqueur de coupe du monde avec les Blacks..." Des individualités marquantes, et un bémol : "c'est peut-être collectivement qu'il y a un manque à ce niveau de la compétition, mais regardez les entraîneurs : Jono Gibbes qui a gagné ce tournoi avec le Leinster, et Ronan O'gara." Encore lui, "peut-être le meilleur joueur de l'histoire de cette compétition."

Venir un jour à La Rochelle

Des Rochelais qui ont de l'intuition, et qui auront à cœur de surprendre les Irlandais, prédit Ruaidhri O'Connor. Même si cette équipe du Leinster est très complète, adepte d'un jeu structuré, et "capable de s'adapter à tout, regardez leur match excellent à Exeter" en quarts de finale. Le forfait de l'ouvreur Johnny Sexton ? "Plus un problème pour l'équipe nationale d'Irlande que pour celle du Leinster" prévient le journaliste, car son remplaçant de club Ross Byrne, est lui aussi excellent. Et plus jeune d'une dizaine d'années... Face au lourd pack rochelais il s'agira pour les Irlandais de mettre du rythme pour casser la ligne adverse. "Et donc j'ai hâte, ça va être un match excellent !" conclut le journaliste Ruaidhri O'Connor, qui n'a aucun doute : il viendra un jour à La Rochelle, club installé pour longtemps dans l'élite du rugby européen.