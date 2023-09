Rugby : la région Auvergne-Rhône-Alpes, troisième terre de rugby de France ?

Photo and Co

En France, le rugby, c'est un sport qui se pratique à l'Ouest. Certes, mais pas que. C'est ce que révèle une étude de l'Insee sur la pratique du rugby dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). Publiée ce mercredi 5 septembre , cette étude révèle que 51.000 personnes détiennent une licence de rugby en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui en fait la troisième région de France en termes de nombre de licenciés, derrière l'Occitanie (69.000) et la Nouvelle-Aquitaine (62.000).

Soit 17 % de l’ensemble des licenciés de France métropolitaine (selon les chiffres de la Fédération française de rugby), quand la région AURA représente 12 % de la population française. De là à nous taxer de "terre de rugby" ? Un pas que l'Insee franchit en soulignant que le ballon ovale est le "5e sport olympique le plus pratiqué dans la région après le football, le tennis, l’équitation et le basketball".

L'Isère en tête, devant le Rhône et le Puy-de-Dôme

C'est en Isère que le nombre de licenciés est le plus important (11.570), devant le Rhône (6.920) et le Puy-de-Dôme (6.680). La Haute-Loire (1.110) et la Loire (1.710) comptent, elles, le moins de licenciés. L'étude note néanmoins que, "le Cantal détient la part de licenciés dans la population la plus élevée avec 17 licenciés pour mille habitants. L'offre sportive y est probablement moins diversifiée et ne permet pas, ou moins, la pratique de nombreux autres sports olympiques" explique l'Insee.

Un public adulte et très masculin

Que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou au niveau national, le rugby reste un sport très masculin avec seulement 10 % des femmes licenciées en AURA. C'est la part parmi les plus faibles des sports olympiques avec le football et le tir. À noter qu'iI y a plus de femmes qui pratiquent le rugby en Haute-Savoie et en Ardèche (12 % des licenciés), et moins de femmes dans l’Ain, en Savoie et dans l’Allier (9 %).

En AURA, les pratiquants sont aussi plus âgés que dans les autres sports révèle l'étude : "la part des licenciés de moins de 15 ans (31 %) est de dix points inférieure à celle de l’ensemble des sports olympiques", ceci s'expliquant, selon l'Insee, par la réputation qu'a le rugby d'être un "sport présentant des risques de contacts violents [...] ce qui expliquerait la réticence des plus jeunes et de leurs parents à s’engager dans cette discipline".

Des disparités faces aux équipements

En tout, près de 300 clubs sont répertoriés sur le territoire d'AURA (soit 15 % des clubs métropolitains) et environ 700 équipements sont mis à disposition des rugbymen pour jouer et s'entraîner souligne encore l'étude de l'Insee. Cela peut sembler conséquent, mais, "si l’on rapporte ce volume au nombre de licenciés, la région ne dispose que 13,6 équipements pour 1 000 licenciés", contre "près de 15 au niveau national". Côté équipement, la région Auvergne-Rhône-Alpes tombe donc "en queue de peloton, juste avant la Corse, l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur" pointe encore l'étude.

Les rugbymans isérois disposent de plus d’équipements que ceux des autres départements, mais au vu du nombre de licenciés, ceux de l’Allier sont plus avantagés et les Ardéchois sont les moins bien équipés.

La coupe du monde se tiendra en France du du 8 septembre au 28 octobre et sera à suivre en intégralité sur www.francebleu.fr ! En Auvergne-Rhône-Alpes, quatre équipes (Australie, Italie, Namibie et Nouvelle-Zélande) se sont installées et bénéficient de nos installations le temps de la compétition. Enfin, Lyon et Saint-Étienne, villes hôtes, accueilleront neuf matchs de poule à elles deux.