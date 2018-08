Après deux victoires sans éclat face au Stade Français et Agen en match de préparation, la Rochelle reçoit Grenoble ce Samedi à Marcel Deflandre en ouverture du championnat de Top 14 à 17 heures 15. Rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu.fr

La Rochelle, France

Le Stade Rochelais repart en campagne. En échouant à la 7è place du Top 14 la saison dernière, à la porte des phases finales pour le titre, les maritimes ont logiquement cette envie de prouver qu'ils peuvent à nouveau intégrer le Top 6, comme il y a 2 saisons. Avec la réception de Grenoble promu cette année avec Perpignan, les Rochelais vont cette fois débuter le championnat sur leur pelouse. L'année dernière, l'entame c'était très bien passée avec un succès à Brive, là pas de faux possible pas à domicile, en tout cas ce n'est pas souhaitable, quand on sait qu'il y a ensuite deux déplacements très compliqués à Montpellier et Toulouse.

Les hommes sont là, le talent aussi, mais quoiqu'on en dise, l'héritage de Patrice Collazo est lourd à porter

Après 7 années passées avec La Rochelle, Patrice Collazo est on le sait parti sous d'autres cieux. Les hommes sont là, le talent aussi, mais quoiqu'on en dise, l'héritage est lourd à porter. Accession en Top 14, maintien dès la première année, puis évidemment double 1/2 finale Challenge Cup et Championnat pour la saison 2016-2017. Le curseur est haut ... mais l'édifice maritime est aujourd'hui solide, avec des structures et un fonctionnement qui doit survivre au départ d'un des maçons de l'édifice.

"La Rochelle va maintenant devoir jouer simple pour se mettre en confiance"

Ouverture du championnat face à Grenoble, à défaut d'avoir des certitudes dans le jeu après deux matchs de préparation laborieux,"La Rochelle va maintenant devoir jouer simple pour se mettre en confiance" selon Xavier Garbajosa l'entraîneur des arrières. Une façon comme une autre d'entamer cette nouvelle saison de bonne manière. Le 1/2 de mêlée, ailier et arrière du club s'attend lui à croiser une équipe de Grenoble difficile à manier, qui ne lâchera pas sur ce premier match, "et qui va tout faire pour nous battre en ouverture du championnat"

Une nouvelle page des jaunes et noirs va s'écrire. Une saison particulière, où le Stade Rochelais attend un directeur sportif vers le mois de Novembre. Jono Gibbes, un néo zélandais. Un nouveau manager avec une nouvelle façon de gérer les hommes, pour souffler un vent différent dans les voiles jaunes et noires.