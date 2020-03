La Fédération Française de rugby a pris la décision ce vendredi soir d'arrêter définitivement tous les championnats amateurs pour la saison en cours. Les modalités pour les accessions et les éventuelles relégations seront communiquées d'ici au 3 avril prochain.

Rugby : la saison est terminée pour les clubs amateurs de Drôme et d'Ardèche

La saison est terminée pour Aubenas, Saint-Jean-en-Royans, Annonay et les autres. La Fédération Française de rugby a décidé ce vendredi de l'arrêt définitif de la saison en cours des championnats amateurs, peu après l'annonce de la prolongation du confinement en lien avec la pandémie de coronavirus. Décision annoncée dans un communiqué publié par la FFR.

Cette décision concerne de nombreux clubs dans la Drôme et en Ardèche : Aubenas en Fédérale 1, Saint-Jean-en-Royans, Annonay, Montélimar, Tournon-Tain et le RC Tricastin en Fédérale 2 mais aussi le RC Romans, Privas, Le Teil ou encore Véore XV. Le championnat honneur et les compétitions dans les séries régionales sont également concernés par cette décision.