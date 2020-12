Tweets racistes : Guido Petti (UBB) s'excuse, la fédération argentine de rugby lève sa suspension

La suspension de trois joueurs de la sélection argentine de rugby, dont le deuxième ligne de l'UBB Guido Petti, est levée ce 3 décembre annonce l'Union argentine de rugby dans un communiqué. Les deux autres rugbymen concernés sont le capitaine de la sélection, Pablo Matera, et le talonneur Santiago Socino. Sanctionnés le 30 novembre pour la publication de tweets racistes entre 2011 et 2013, ils avaient présenté leurs excuses.

Lors de leur comparution devant la commission de discipline de l'Union argentine de rugby, "les trois joueurs ont manifesté un profond repentir et ont réitéré les excuses qu'ils ont déjà prononcé, assurant que ces tweets ne reflétaient pas leur pensée et qu'ils avaient fait preuve d'immaturité", précise le communiqué. "Maintenir ces mesures prises à titre conservatoire n'est pas nécessaire, et il a été décidé de lever la suspension des trois joueurs et de rendre le brassard de capitaine à Pablo Matera."

Privés de Rugby Championship samedi

Malgré cette levée de suspension, Guido Petti et les deux autres joueurs n'affronteront pas l'Australie avec leur équipe nationale ce samedi pour le Rugby Championship.

Après la révélation de ces messages postés sur les réseaux sociaux, l'Union Bordeaux Bègles avait réagi et annoncé la convocation de Guido Petti à son retour en Gironde. "Les propos tenus sont complètement contraires aux valeurs prônées par l’Union Bordeaux Bègles, qui s’est construite dans le respect et la multiculturalité, et nous les condamnons fermement", avait écrit le club dans un communiqué.