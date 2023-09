Rugby : large succès du Stade niçois dans le Var

Six essais inscrits et un succès bonifié pour le Stade niçois ce samedi sur la pelouse de Hyères-Carqueiranne en Nationale de rugby. Les Rouge et Noir s'imposent 42-17 dans le Var et s'installent dans le Top 6 au classement.

Les joueurs du Stade niçois cette saison en Nationale de rugby © Maxppp Après la courte défaite à Narbonne (12-10), le Stade Niçois rebondit avec un très large succès dans le Var. Victoire 42-17 des Azuréens sur la pelouse de Hyères-Carqueiranne à l'occasion de la 5e journée de Nationale de rugby. Un succès bonifié grâce aux six essais inscrits par les hommes d'Alexandre Compan, qui obtiennent une troisième victoire loin de leur base. Grâce à cette victoire ils comptent 16 points et s'installent à la 4e place du classement. ⓘ Publicité De retour aux Arboras dans une semaine C'était le cinquième et dernier déplacement de suite pour le Stade Niçois, poussé hors de la Côte d'Azur en ce début de saison par le Mondial de rugby. Les Rouge et Noir vont pouvoir retrouver les Arboras lors de la prochaine journée contre Carcassonne samedi 7 octobre à 18h.