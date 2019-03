Rugby : le 2ème ligne Peet Marais et l'ailier Joris Jurand prolongent au CA Brive

Peet Marais et Joris Jurand prolongent au CAB

Brive-la-Gaillarde, France

Peet Marais, 2ème ligne, sera Briviste jusqu'en 2021. Il dispute cette année sa 5ème saison sous les couleurs du CAB. Il est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison avec 21 matches joués dont 18 titularisations.

Joris Jurand, ailier, est arrivé en Corrèze en décembre dernier en provenance de Montpellier. Il s'était engagé au départ jusqu'en 2021. Il a signé pour une saison supplémentaire.

►►Les réactions du manager du CAB et des deux joueurs

Jeremy Davidson, manager du CA Brive : « Peet est un cadre de notre équipe et une poutre de notre pack, on a déjà pu compter sur son immense travail pendant cinq ans. C'est une grande fierté de pouvoir compter sur les deux frères Marais pour les années à venir. Joris a trouvé sa place dans l'effectif en seulement deux mois et nous sommes ravis qu'il prolonge avec nous."

Peet Marais : « Je suis très heureux de pouvoir continuer à défendre les couleurs du CAB. Je me sens vraiment bien dans ce club. C’est également une chance de pouvoir jouer avec Retief lors des prochaines saisons. »

Joris Jurand : « Je suis très content de poursuivre ma carrière dans ce club car il a des projets en cours intéressants, que ce soit d’un point de vue structurel ou sportif. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de la confiance que le staff m’accorde en me prolongeant. »