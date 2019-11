Rugby : le Béarnais Jérôme Garcès élu meilleur arbitre du Top 14

Arudy, France

Voilà un trophée de plus pour garnir une étagère qu'on imagine déjà bien chargée chez Jérôme Garcès. Officiellement en retraite de l'arbitrage depuis la finale de la Coupe du monde au début du mois, l'Arudyen a été élu ce lundi soir, à l'occasion de la Nuit du Rugby, "meilleur arbitre de Top 14" pour la saison 2018/19. C’est la 3e fois qu’il décroche la récompense.

Garcès au Hameau pour Toulon

Cette dernière saison a été celle de toutes les récompenses pour le Béarnais de 46 ans qui a arbitré donc la finale de la Coupe du monde, mais aussi celle du Top 14 en juin dernier entre Toulouse et Clermont, et celle de la Coupe d'Europe entre le Leinster et les Saracens en mai.

Pour autant, la carrière dans le monde du rugby pro ne va pas s'arrêter là pour Jérôme Garcès, il est devenu depuis le début de saison manager technique des arbitres de Top 14 et de ProD2. Le Béarnais va pouvoir profiter de cette dernière récompense honorifique jusqu'au bout, la Section Paloise a annoncé qu'il donnerait samedi 30 novembre au Hameau le coup d'envoi du match entre les Vert et Blanc et Toulon.