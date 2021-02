Rugby : le blues des "petits" clubs après l'annonce d'une nouvelle saison blanche

La Fédération Française de Rugby a communiqué ce vendredi une décision malheureusement déjà connue et attendue de tous les clubs béarnais : la saison 2020/21 ne reprendra pas. Si la porte est ouverte à des tournois amicaux d'ici l'été, beaucoup donnent d'ores et déjà rendez-vous en septembre.

Le dimanche à 15 heures, d'habitude, c'est l'heure du rugby amateur. Mais pas en ce moment. En pause depuis de longues semaines déjà, les championnats des niveaux allant de la Fédérale 1 aux séries territoriales ont eu la confirmation ce vendredi via un communiqué de la Fédération Française de Rugby de la fin de la saison : pas de champion, pas de descente, pas de montée. Et un mal à prendre en patience pour quelques temps encore. Si l'entraînement – sans contact et dans le respect des horaires du couvre-feu – est toujours possible, retour de la compétition à la rentrée prochaine.

Des matchs amicaux d'ici l'été ?

"Il y a de la frustration c'est sûr, mais on s'y attendait", reconnaît Evelyne Peyrou, présidente du club de Lasseube. L'équipe, presque entièrement reconstruite à l'intersaison, avait réussi une entame parfaite lors de la phase de brassage des 3e et 4e séries (8e et 9e niveau amateur), avec quatre victoires en autant de matchs : "on était premier de la poule, tout le monde s'y filait, et paf, tout s'arrête", enchaîne Evelyne Peyrou. La dirigeante fait remarquer que l'avancement du couvre-feu à 18 heures avait de toute façon rendu quasi-impossible la tenue des entraînements. Des entraînements qui, quand ils ont lieu, se font toujours sans contact, le "stade 3" du protocole de retour au jeu de la FFR.

La Fédération Française de Rugby précise que, si les conditions sanitaires le permettent, des rencontres amicales ou des mini-tournois pourront être organisés localement pour permettre de retrouver des matchs d'ici l'été. "Ça m'étonnerait, coupe court Evelyne Peyrou, le protocole parle d'un mois d'entraînement avant de pouvoir faire des matchs, ça veut dire s'entraîner normalement en mai pour jouer en juin... Quand on voit que pour l'instant on est toujours au stade 3, je pense qu'il ne faut donc pas y compter."

Les écoles de rugby veulent maintenir le lien

La problématique est sensiblement différente pour les écoles de rugby où les plus jeunes sont toujours accueillis en ce moment, même si "on arrive un peu au bout du processus", confie Daniel Pédaillé, le président du comité départemental de rugby du 64. En clair, là aussi les entraînements sans contact commencent à être pesants, à la fois pour les pratiquants, mais aussi côté éducateurs "qui ont fait preuve de beaucoup d'inventivité jusqu'à présent mais qui arrivent à une certaine usure", avoue aussi le responsable. L'avantage c'est que l'accent a pu être mis sur la technique individuelle, "mais les jeunes veulent jouer bien évidemment" dit aussi Daniel Pédaillé pour qui "le passage à un stade de reprise supérieur serait un ballon d'oxygène. Même si ce n'est que du rugby à toucher, retrouver de l'opposition permettrait de retrouver l'essence de ce sport".

La crainte de Daniel Pédaillé, d'Evelyne Peyrou et de beaucoup d'autres dirigeants, c'est de ne pas voir revenir certains licenciés ou bénévoles à la rentrée en septembre : "Combien de jeunes, de bénévoles et même de dirigeants auront trouvé malheureusement une autre activité, se désintéresseront de ce qui était souvent une passion, le rugby, et abandonneront ?" se demande Daniel Pédaillé. Une question partagée par bien d'autres disciplines sportives aujourd'hui.