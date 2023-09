Coupe du monde de rugby : le Briviste Damian Penaud en route pour battre tous les records

Damian Penaud, auteur de trois essais ce jeudi soir face à la Namibie, devient le troisième meilleur marqueur des Bleus, et n'est plus qu'à cinq essais du record absolu détenu par un certain Serge Blanco. Avec ces trois essais inscrits hier soir dans le mondial de rugby en France, deux en première mi-temps et le troisième durant la seconde période, le Briviste devient le troisième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus.

Proche du record d'essais en Bleu

Les 33 réalisations qu'il affiche désormais au compteur lui permettent de dépasser Philippe Sella et Philippe Saint-André, et donc de monter sur le podium. Il est juste derrière l'ancien toulousain Vincent Clerc qui affiche 34 essais et pas très loin derrière un certain Serge Blanco, qui en avait marqué 38 ! Un record historique que Damian Penaud peut largement envisager de battre: il n'a que 26 ans - il en aura 27 dans 3 jours ! Il a donc encore du temps et beaucoup de sélections en bleu en perspective.

Il y a six mois, il avait déjà décroché une première timbale : celle du meilleur marqueur français dans le tournoi des 6 Nations. Damian Penaud ne fait donc pas que rentrer dans l'histoire : il est en train d'en écrire une nouvelle, avec son nom en lettres d'or au Panthéon du rugby français.