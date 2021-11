Rugby - le briviste Esteban Abadie connaît sa première sélection avec les Barbarians

Les mauvaises langues diront qu'il hérite d'une sélection car le capitaine Saïd Hirèche n'est pas disponible. Néanmoins, après deux matchs pleins, c'est confiant que le troisième ligne Esteban Abadie se rend ce week-end à Lyon pour disputer un match contre les Tonga. Accompagné d'Enzo Hervé, la pépite briviste, il sera remplaçant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une reconnaissance pour ses dernières performances

C'est que Esteban Abadie s'est donné sur les deux derniers matchs. En mai dernier, le troisième ligne formé au Racing 92 se fait plaquer. Il sort blessé et le verdict sera lourd : une vertèbre cervicale fracturée, et plusieurs semaines avec une sorte de minerve. Une blessure très douloureuse mais dont le jeune sarthois va se remettre au mental. "J'ai eu une période très compliquée. Cette blessure m'a fait réfléchir" avoue-t-il serein désormais, après avoir été conforté par le groupe. "On a un super groupe, on se tire les uns et les autres vers le haut" souligne le briviste. Il a patienté pour reprendre, jusqu'à ce match contre Castres, où, au gré des blessures, il se retrouve titulaire. Contre son ancien club, il aura plaqué treize fois et battu un défenseur. "Je suis content, j'espère désormais jouer le plus possible, même si j'ai conscience qu'il y a des blessés aussi". Une expérience comme les Barbarians peut lui permettre de peut-être monter en gamme.

Première sélection pour Luka Japaridze

Parmi les autres joueurs en équipe nationale, il y a le pilier italien Pietro Ceccarelli et le deuxième ligne Lucas Paulos. Ils pourront s'affronter à Trévise, eux qui sont sur le banc respectivement pour l'Italie et l'Argentine (14h). Demain, l'équipe de France affrontera la Géorgie à 14h à Bordeaux. Les Lelos aligneront une charnière 100% briviste avec Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzandadze, le jeune pilier droit Luka Japaridze sera sur le banc et connaîtra donc sa première sélection avec son équipe nationale.