Rugby - le CA Brive a-t-il laissé passer sa chance de viser plus que le maintien ?

Ce samedi, Brive a enchaîné sa deuxième défaite d'affilée, pour la première fois de la saison, en perdant 8 à 6 contre La Rochelle. Avec une sixième place et 16 points, le CAB a-t-il perdu des espoirs de viser plus haut ?

En deux week-ends, le CAB a perdu gros. Il y a d'abord cette défaite frustrante contre Toulon (13-9), où Brive a été a deux doigts de remporter le match dans les dernières minutes. Il y a ensuite cette première défaite à domicile contre La Rochelle, au score serré identique (8-6), et où, là aussi, les brivistes ont été pris par manque de jeu. Ils ramènent néanmoins deux points de bonus défensif.

Un bon début de saison au départ

Malgré tout, le discours de Jérémy Davidson à la fin du match contre La Rochelle n'était franchement pas à la fête, loin de là. "Un point de bonus, ça ne suffit pas. Si on regarde le classement, on a 16 points, ce qui est égal à 4 victoires. Le bon travail du début de saison, on l'a perdu sur ce match."

Le constat est rude de la part du coach du CAB. Aujourd'hui, Brive est encore sixième du classement. La défaite de Toulon, de Perpignan, de Biarritz et de Montpellier donne encore un peu d'air au CAB cette semaine. Mais au lieu de regarder vers le haut, le club corrézien va plutôt devoir regarder vers le bas. On rentre dans le dur du championnat après cette journée, analyse Paul Abadie, le demi de mêlée briviste.

'Il y a eu beaucoup de spéculations tour à autour des premiers matchs, autour des trois victoires rencontré, mais sans faire offense aux équipes qu'on avait qu'on avait affrontés sur les trois premiers matchs à domicile. C'était pas du même calibre que La Rochelle. On savait à quoi s'attendre ce soir. "

"En championnat, on sait que notre objectif, ça n'est pas le top 4. "

Les brivistes espéraient faire basculer leur championnat dans une autre dimension. Désormais, il faudra se relever dès samedi à Biarritz. Saïd Hirèche, le capitaine du CA Brive, le sait très bien. "On a une équipe qui est en constante évolution. On essaie de grandir. On s'était fixé comme objectif à Toulon de ramener des points. On l'a fait et on va essayer de le faire à l'extérieur pour rattraper cette défaite à la maison, même si on a pris un point de bonus défensif.

"Il faut qu'on rattrape les points qu'on perd, alors on va s'engager à chaque match resté solidaire, à chaque match."

Gommer l'indiscipline des deux derniers matchs

Les séances vidéo de ce lundi permettront sans doute d'y voir plus clair concernant l'arbitrage, l'indiscipline des Brivistes. C'est le point noir des deux rencontres : 12 pénalités à la fin du match contre Toulon, 16 contre La Rochelle. "Il y a des fautes qui sont évitables" souligne Saïd Hirèche. "On pourra les éviter facilement, avec plus de réactivité, de précision, etc. Mais il y en a certaines ou je ne sais pas où il faudra revoir le match parce que ça va vite, du coup. Du coup, il faudra insister sur les fautes un peu un peu stupides, les fautes de hors jeu de ligne, les fautes de plaqueur plaqué, etc. C'est ça qu'il faut qu'il faut gommer."

En attendant, cela promet deux semaines sous pression, avec deux déplacements à Biarritz et Castres.. Même si Paul Abadie relativise : "la pression était déjà là quoi qu'il arrive, même si on avait une victoire en devant se devait de confirmer le week end prochain."

Pour cela, il faudra peut être faire sans Kamikamica, qui souffre du genou, ainsi que Thomson Stringer, qui est sorti à cause de son épaule. Sooty Faa'so est aux soins pour une fracture de la main. Des examens complémentaires seront faits en ce début de semaine.