Rugby - Le CA Brive annonce l'arrivée de Sammy Arnold, sa première recrue pour la saison 2022/2023

Sammy Arnold arrive en provenance du Connacht et après trois saisons au Munster

Il n'est jamais trop tôt pour préparer la prochaine saison. C'est cette maxime que le CA Brive s'est appliqué à suivre, en annonçant ce vendredi l'arrivée d'un centre irlandais pour la saison prochaine, Sammy Arnold.

Eprouvé par le départ de Rico Buliruarua en direction de la Rochelle, Brive semblait un peu esseulé au centre. Cette nouvelle recrue peut, il est vrai, apporter de l'expérience au groupe des trois-quarts. Sammy Arnold est, en effet, un joueur cadre du Connacht, jouant à la fois au centre et à l'aile. Il a disputé 67 matchs en United Rugby Championship, championnat rassemblant des équipes galloises, écossaises ou encore irlandaises. Il possède également une expérience en Champions Cup avec 8 matchs disputés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ancien camarade de Stuart Olding

Son arrivée sera d'autant plus facilitée qu'il connaît déjà un des joueurs de Brive. Il a joué avec Stuart Olding avec l'Ulster. Il est également international irlandais, et a joué avec les équipes U18 et U20 de son pays. A seulement 25 ans, son profil a plu à l'autre Irlandais, le coach Jérémy Davidson. "Sam Arnold est un jeune trois-quarts polyvalent qui possède un bagage technique de très haut niveau. Il est également très agressif en attaque comme en défense."

"Aux portes de l'équipe d'Irlande depuis plusieurs années, il va s'investir au sein du projet briviste pour trois ans." - Jérémy Davidson

Pour Sammy Arnold, ce sera un changement complet, puisqu'il découvrira le championnat du Top 14 français avec Brive.