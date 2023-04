Rugby - Le CA Brive annonce la prolongation de Léo Carbonneau jusqu'en 2026

Après Mathis Ferté, Tom Raffy et Kevin Fabien, le CA Brive a annoncé ce mercredi la prolongation d'un autre jeune joueur très prometteur. Le grand espoir Léo Carbonneau, demi de mêlée âgé de seulement 18 ans a prolongé avec son club formateur jusqu'en 2026. International en moins de 20 ans, il a déjà joué 10 rencontres avec l'équipe professionnelle cette saison dont 8 en Top 14.

"De grandes qualités sur le plan de la technique"

Le club a commenté cette nouvelle prolongation sur son site internet. Pour Sébastien Bonnet, directeur sportif du centre de formation, "Léo est un joueur qui fait preuve de beaucoup de maturité. Il dispose de grandes qualités sur le plan de la technique propre au poste de demi de mêlée. Aujourd’hui, avec de la confiance et du temps de jeu, il s’exprime pleinement et va continuer à progresser à nos côtés avec humilité."

"Une belle et longue histoire qui continue"

Quand à Xavier Ric, le directeur dénéral du CA Brive, il estime que "c’est une belle et longue histoire qui continue de s’écrire entre Léo et le club. Il récolte aujourd’hui le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années au sein de notre formation. C’est un joueur qui a la tête sur les épaules et qui sait que rien n’est encore acquis."