Rugby : le CA Brive avec le Stade Français, les Anglais de Bristol et les Italiens de Zebre en Challenge Cup

De retour sur la scène continentale, les rugbymen brivistes connaissent leurs adversaires pour la prochaine coupe d'Europe : ils évolueront dans la poule 4 aux côtés du Stade Français, de Zebre et de Bristol.

Brive-la-Gaillarde, France

Le tirage au sort de la phase de poules de la Challenge Cup s'est déroulé en début d'après-midi à Lausanne en Suisse. Brive hérite de la poule 4. A ses côtés, un autre club tricolore, le Stade Français, les Anglais de Bristol et les Italiens de Zebre. Quart de finaliste malheureux contre Newcastle lors de la saison 2017/2018, Brive est de retour à l'échelon continental. Les cinq premiers et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront en quarts de finale.

Les règles des phases de poule

Les formations s'affrontent dans une première phase de groupes en matchs « aller/retour » (six matchs pour chacune des équipes soit douze rencontres par groupe). Quatre points sont accordés pour une victoire et deux pour un nul. Un point de bonus est accordé par match aux équipes qui inscrivent au moins quatre essais et un point de bonus est octroyé au club perdant un match par sept points d'écart ou moins.