Rugby - Le CA Brive dénonce "deux poids-deux mesures" après le refus de décaler le match face à Castres

Après l'annulation du match Montpellier-Castres pour cause de Covid, la LNR et le Castres Olympique ont répondu "non" au CAB. Les brivistes demandaiet d'avancer, au week-end prochain, le match à Castres prévu le 2 décembre afin d'éviter un enchaînement de 3 rencontres à l'extérieur. Incompréhension.

Dès l'annonce de l'annulation du match Montpellier-Castres prévu le week-end prochain, pour cause de Covid-19 au sein du club héraultais, le CA Brive a sollicité la Ligue Nationale de Rugby et les dirigeants du Castres Olympique pour utiliser la date ainsi libérée et avancer la rencontre Castres-Brive du mercredi 2 décembre. Or, ce changement de calendrier aurait permis à Brive d'éviter un enchaînement de 3 matchs à l'extérieur en une semaine.

Mais l'instance du rugby et le club castrais ont donné une fin de non-recevoir aux dirigeants brivistes ce mercredi. Dans un communiqué, le CAB fait part de son "incompréhension totale de ce refus" en soulignant que "l'adversaire était capable d'aligner une équipe [ce week-end là] pour Montpellier mais pas pour Brive".

Les dirigeants brivistes ajoutent avoir l'impression de "deux poids-deux mesures" dans le Top 14, rappelant que le CAB est un petit club avec un effectif restreint et qu'il lui semble primordial de protéger la santé de ses joueurs.