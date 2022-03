Rugby - Le CA Brive, le docteur Jekyll et Mister Hyde du Top 14

Après la nouvelle défaite du CA Brive sur les terres maritimes de La Rochelle, on se pose la question dans 100% CAB. Brive serait-il le Docteur Jekyll et Mister Hyde de ce championnat de Top 14 ? Intraitable à domicile, il perd tous ses matchs à l'extérieur.

A Brive rode une drôle de bête à deux visages, autour du Stadium. Il y a le Docteur Jekyll : seulement deux défaites à Amédée Domenech, contre La Rochelle (8-6), et contre Bordeaux-Bègles en janvier (22-19), avec dans chacun des cas, un point de bonus défensif obtenu. A l'extérieur, le docteur Jekyll se transforme en Mister Hyde. Le CA Brive est actuellement sur une série de quatre revers à plus de 40 points encaissés à l'extérieur (Lyon, Pau, Racing et La Rochelle). La dernière victoire de Brive à l'extérieur remonte à...janvier 2021 à Pau, au stade du Hameau.

"C'est pas normal qu'on ait la première défense à la maison et qu'à l'extérieur, on prenne des points de partout" - Jérémy Davidson

Ce week-end, l'équipe était différente

Les deux visages sont bien identifiés. L'entame de match, si solide à la maison (rapidement 10 à 0 contre Clermont, idem contre Toulon) est mise à rude épreuve au Racing et La Rochelle. "La première mi-temps est à oublier" signifiait même Jérémy Davidson après la rencontre. Néanmoins, à quoi est-ce dû ? Si au Racing, la réponse était difficile à trouver, à La Rochelle, elle est évidente : le staff avait fait bien tourner en pariant sur des joueurs à relancer. "On a eu pas mal de blessés après ce bloc de trois matchs à la maison. On a donc fait tourner pour ce match. Forcément, les joueurs ont envie de se montrer et de faire des bonnes choses. Résultat : ça donne quelques pénalités évitables, quatre ou cinq" souligne l'entraîneur en chef.

Des joueurs se montrent quand même

Parmi ces joueurs, il y a Valentin Tirefort et Florian Dufour. Eux se sont Les deux joueurs ont scoré ce week-end, eux qui revenaient de neuf mois de galère avec de grosses blessures. "Depuis septembre que je jouais pas, alors de revenir dans le groupe aux entraînements, ça fait du bien oui" soulignait le talonneur Florian Dufour. "Rien ne remplace un match" ajoute-t-il. _"_Si je peux marquer à chaque fois, je signe, même si j'aurais préféré la victoire" réagissait Valentin Tirefort, qui peut-être se sera relancé contre son club formateur, La Rochelle. Avant ça, il faudra mériter sa place parmi les titulaires. "Ces joueurs doivent gagner en maturité et être plus réguliers sur le terrain s'ils veulent postuler" pour les matchs prévient Jérémy Davidson.

L'urgence de la lutte pour le maintien

Car, il va falloir vite dégager le méchant Mister Hyde. Il reste encore trois déplacements avant la fin de la saison, dont le derby début avril contre Clermont, et le match capital contre l'USAP fin avril. "On ne va pas se mentir, il faut cibler ce match contre Perpignan pour le gagner" concluait Florian Dufour. Pour cela, il faut monter en rythme et espérer une victoire sur trois au moins à l'extérieur. "Le sprint final est lancé" ajoute Valentin Tirefort, qui pense que "ça va se jouer jusqu'à la dernière journée". Le déplacement au Stade Français pourrait être décisif. "On doit avant ça trouver le déclic pour gagner les matchs à l'extérieur" prévient Florian Dufour.