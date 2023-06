Rugby - Le CA Brive officialise huit nouvelles recrues mais pas l'entraîneur des arrières

On attendait forcément beaucoup de cette conférence de presse, organisée en début de semaine, ce lundi matin, dans les locaux du CAB. Le CA Brive a donc livré les premiers noms de son recrutement pour la saison 2023/2024, après le départ de 20 joueurs annoncé la semaine dernière.

Accompagné du coordinateur sportif et responsable de la cellule recrutement du CAB Didier Faugeron, le manager Patrice Collazo a donc égrené les noms de ceux qui vont garnir l'effectif en Pro D2 la saison prochaine.

De l'expérience et un retour

Si on connaissait déjà les arrivées d'Adrien Pélissié, de Jackson Garden-Bachop et même de Ross Moriarty, arrivé en cours de saison dernière en tant que joker médical de Tevita Ratuva, des noms ont été ajoutés sur la liste.

Dans les lignes arrières, le CAB verra le grand retour de Julien Blanc. Le demi-de-mêlée avait quitté Brive pour Toulon avant de se retrouver à Castres. Il complètera la rotation après la très belle saison de Léo Carbonneau, qui partira au championnat du monde U20. Il retrouvera sûrement du temps de jeu avec la Coupe du Monde qui privera Vasil Lobzhanidze de son club pendant deux mois.

A noter aussi les arrivées des deux fidjiens : le centre Paula Walisoliso, international à VII, ainsi que l'ailier Asaeli Tuivuaka, en provenance du Racing 92. L'international écossais Sam Johnson signe aussi au CA Brive en provenance de Glasgow. L'arrière/ailier Mathieu Brignonen sera aussi Noir et Blanc la saison prochaine.

Sam Johnson, Rahboni Warren Vosayaco, Asaeli Tuivuaka, Julien Blanc et Sitaleki Timani, cinq recrues du CAB © AFP - ALBERTO PIZZOLI / MARK GRAHAM / BEN STANSALL / LIONEL BONAVENTURE / REMY GABALDA

Dans le pack d'avant, on retrouve de l'expérience avec le choix de Sitaleki Timani. L'ancien clermontois, passé par Toulon sous les ordres de Patrice Collazo, rejoint le CAB pour donner de la puissance en deuxième ligne. A 36 ans, il devrait s'agir de l'un de ses derniers défis personnels. Quant au jeune franco-algérien Issam Hamel, il signe aussi officiellement avec le CA Brive au talon.

Aux côtés de Ross Moriarty, le CA Brive engage aussi un Australien de 27 ans nommé Rahboni Warren-Vosayaco. S'il a évolué la majeure partie de sa carrière en Australie puis au Japon, ce joueur pourrait faire partie des très bonnes surprises de ce recrutement. On le dit mobile ballon en main et surtout puissant, à tel point qu'il est devenu incontournable à Perth en tant que numéro 8.

Toutes ces recrues s'engagent pour deux saisons avec le club corrézien. Un pilier droit est aussi attendu et devrait être annoncé cette semaine.

Quinze prolongations malgré la descente en Pro D2

Le club a aussi confirmé les prolongations de plusieurs joueurs : au-delà de Marcel van der Merwe ou Retief Marais, ainsi que les jeunes Francisco Coria-Marchetti, Nathan Fraissenon, Léo Carbonneau, Mathis Ferté ou Tom Raffy, des interrogations pouvaient survenir quand aux joueurs d'expérience comme Thomas Laranjeira, ou surtout le capitaine Saïd Hirèche. Les deux joueurs ont prolongé leur contrat d'un an pour le troisième ligne et de deux ans pour l'arrière polyvalent.

"On les a pas renouvelé pour les renouveler, pour faire plaisir. On est pas là pour faire plaisir. On est là pour gagner des matchs. On les a renouvelé car on considère qu'ils peuvent apporter encore beaucoup à l'équipe" complète Patrice Collazo.

Quant à Arthur Bonneval, arrivé en tant que joker médical de Joris Jurand, le toulousain s'inscrit aussi dans la durée en prolongeant son contrat de deux années avec le CAB.

Quel entraîneur des trois-quarts ?

La question se pose encore, puisque pour l'instant, le poste n'est pas attribué. Si certaines rumeurs envoyaient le basque Vincent Etcheto sur le banc briviste, ce ne serait absolument pas le cas selon nos informations. Le club annonce également dans son organigramme exposé ce matin que Régis Lespinas, l'actuel co-entraîneur des Crabos, serait un "coach en transition" comme l'est actuellement Philippe Carbonneau. "Je cherche toujours car on a envie de trouver le bon profil. C'est très important de matcher avec la personne mais y'a aussi la compétance rugbystique. J'ai envie de prendre le temps" confimait ce matin Patrice Collazo.

La piste en interne sera-t-elle privilégiée ou Patrice Collazo souhaite-t-il recruter à l'extérieur ? En tout cas, on devrait être rapidement fixé, peut-être même cette semaine.